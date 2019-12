Nicola Porcella y su mea culpa antes de partir a México: “Cometí muchos errores producto de mi inmadurez”

Nicola Porcella busca continuar con su carrera como actor en México, país al que se irá en enero de 2020. | Fuente: Instagram

Tras la difusión de unos videos donde aparecía agrediendo verbalmente a su expareja Angie Arizaga, Nicola Porcella fue retirado de los programas donde participaba, "Esto es guerra" y "Estás en todas”.

Decidido a buscar nuevas oportunidades, el exchico reality dejará el Perú en enero de 2020 y, según contó en una entrevista al diario Trome, ya firmó contrato con la agencia Happy Management, encargada de representar artistas en México, España y otros países.

Así, Porcella se propone continuar con su carrera como actor. “Ya tengo entrevistas pactadas y haré algunos cásting. Ellos saben de mi trabajo aquí, de los problemas que tuve, pero las cosas siempre pasan por algo”, señaló al mencionado diario.

MEA CULPA

El exconcursante de “Esto es Guerra” también contó a Trome que resultará difícil separarse de su hijo y su familia, con quienes sostiene un vínculo muy cercano. Además, refirió que siempre estuvo en el centro de las críticas debido a diversos motivos.

“Creo que fue un poco por ser la cabeza de un reality y porque también cometí muchos errores, producto de mi inmadurez, la fama, pero quién no se equivoca”, indicó. Seguidamente, agregó: “Ahora me he levantado, he madurado, ya no salgo de mi casa, paro encerrado y estudiando”.

En cuanto a los posibles temas legales que Nicola Porcella deja en el Perú, el también animador manifestó que nunca fue denunciado por nadie y aseguró no tener problemas con la justicia. “Solo le entablé una querella a la señora Magaly Medina, que continuaré hasta el final y ya la justicia verá a quién le da la razón”, expresó.

Como se recuerda, Nicola Porcella presentó una demanda por difamación contra la popular 'Urraca' ante el 11 Juzgado Penal de Reos Libres y solicitó una reparación civil por S/. 1'000.000 millón debido a las "expresiones ofensivas" que la periodista dio al difundir un informe sobre la fiesta con chicos reality- en la que él participó- donde dos modelos denunciaron haber sido dopadas.