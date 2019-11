Magaly Medina criticó a Nicola Porcella por su animación en un evento en Barranca. | Fuente: Composición

Magaly Medina criticó a Nicola Porcella por su participación como animador en un evento que se realizó el pasado fin de semana en Barranca. El exchico reality fue cuestionado por la gente que asistió al espectáculo por su accionar sobre la tarima.

"En el escenario no hace nada, la gente le gritaba y le pedían que baile. Cuál es el atractivo de los empresarios que buscan contratarlo. Lo contratan para que anime, pero no sabe animar", dijo Magaly Medina.

Asimismo, la conductora cuestionó las cualidades de Nicola Porcella como actor y como animador. "Lo que pasa es que ellos solamente saben armar vasitos y hacer sus competencias porque en esos programas realitys no tienen que hablar. Pero cuando están en un escenario parados, el micrófono les queda chico", agregó.

Finalmente, le aconsejó que una próxima vez, al menos, se ponga a bailar en el escenario, tal como ella lo hizo en el pasado para divertir al público en los eventos que animaba.

"Por lo menos baila, aunque sea mal. Cuando yo me subía a un escenario bailaba con mis dos pies izquierdos para hacer reír a la gente", concluyó.

¿YACO ESKENAZI Y NICOLA PORCELLA SON AMIGOS?



Yaco Eskenazi, conductor del programa "Mi mamá cocina mejor que la tuya", se refirió sobre su excompañero en "Esto es guerra", Nicola Porcella, quien en los últimos meses protagonizó sonados escándalos, como cuando apareció en un video agrediendo verbalmente a su expareja Angie Arizaga.

El también exchico reality descartó participar en algún proyecto televisivo o de redes sociales con Nicola Porcella y señaló que desde hace buen tiempo no conversa con él.

"A mí no me han dicho nada, así que no tengo idea de donde salieron esos rumores. Ya no converso con Nicola hace tiempo, pero no quiere decir que estemos distanciados, seguimos mantenido una amistad", dijo Yaco Eskenazi.