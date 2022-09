Jazmín Pinedo envía saludos a Magaly Medina durante programa en vivo. | Fuente: Instagram

Durante la reciente emisión en vivo de su programa + Espectáculos, Jazmín Pinedo pasó un incómodo momento cuando entrevistaba a la agrupación cubana Los conquistadores de la salsa. Al preguntar por la agenda de presentaciones, la orquesta terminó promocionando su presencia en el espacio televisivo de Magaly Medina.

"Hoy vamos a estar en 'Magaly Tv'", dijo un integrante del conjunto salsero. Visiblemente incómoda, a la conductora no le quedó otra salida que enviarle saludos a la popular 'Urraca': "Mándale mis saludos de mi parte", expresó 'La chinita', para luego recibir un "por supuesto" como respuesta.

Hace poco, Jazmín Pinedo protagonizó un enfrentamiento mediático con Magaly Medina, quien criticó duramente su entrevista con Jefferson Farfán. Asimismo, la figura de ATV la acusó de ser una "tonta útil" que sirve a los intereses del canal en el que trabaja.

La conductora de América TV no pasó por alto estas declaraciones y decidió lanzarle una indirecta a Medina, haciendo alusión a la frustrada entrevista con el jugador de Alianza Lima.

"Quiero agradecerle a Jefferson Farfán por la entrevista, y abrirme las puertas de su hogar, no tuve que pagar un viaje a Rusia y no tuve que humillarme a que me digan que salga por dónde entré", expresó.

Jazmín Pinedo revela por qué terminó con Gino Assereto



En enero de 2020, la conductora Jazmín Pinedo y el chico 'reality' Gino Assereto anunciaron el fin de su relación sentimental por "mutuo acuerdo". Desde entonces, ninguno dio mayores detalles sobre su ruptura hasta que la presentadora televisiva reveló uno de los motivos en una reciente entrevista.

Según la exparticipante de "Esto es Guerra", en algún momento sintió "muchísima pena" terminar su romance con el padre de su hija, a quien lo unió un vínculo de siete años, ya que "la familia es algo importantísimo" para ella. "Es un pilar básico", expresó al programa de YouTube de Verónica Linares.

Pero las diferencias en las personalidades de Jazmín Pinedo y Gino Assereto fueron decisivas al pensar en el término de la relación. "Cada uno está en una nota totalmente diferente, pero sí, en ese caso sí chocábamos un poco, porque él es mucho más relajado y yo, como ya me ves, nació mi hija y ya estaba pensando en la universidad", señaló.

Al respecto, Pinedo enfatizó: "Él es totalmente diferente, por eso no estamos juntos (...) Gino siempre me decía: 'Relájate, respira, faltan 5 años', y yo ya estaba pensando en la universidad".

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER+ 15 HOUSE OF THE DRAGON: Todo lo que tienes que saber antes de ver la precuela de GAME OF THRONES

Si no tienes idea de qué va la nueva serie ambientada en el universo de Juego de Tronos, no te preocupes, has llegado al lugar correcto. Aquí estamos para pintarte el panorama de la nueva serie de HBO: quién traiciona a quién, qué familias de Westeros se enfrentarán, cuál será la intriga de esta serie... en este episodio extra, Diego Pajares Herrada conversa con David Honores, fanático del universo creado por George R.R. Martin y quien ha leído el libro en el que se inspira esta precuela de los Targaryen. ¿No tienes muchas expectativas de la serie? Después de escucharnos, te quedarás con las ganas de que ya se estrene.