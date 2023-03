Egresado de los talleres de formación actoral de Roberto Ángeles y Alberto Ísola, Óscar López Arias debutó en la televisión en un corto rol en la telenovela 'La rica Vicky'. | Fuente: Instagram

Óscar López Arias se presentó en el set de América Hoy para participar en una dinámica que lo obligó a revelar ciertos aspectos de vida amorosa. Sin embargo, en medio de su intervención, una sorpresiva declaración llamó la atención de los conductores del programa.

Todo empezó cuando tuvo que responder una pregunta sobre si era capaz de engreír a su pareja con un costoso regalo; más allá de hacerlo o no, el integrante de Noche de patas dejó entrever que su relación con la actriz, Daniela Sarfati, había terminado.

"Hay regalos caros que hice, pero no vale mencionar que ya no estoy con ella", dijo en el espacio de América TV. "¿Pero tienes novia actualmente o no?", le preguntó Janet Barboza. "Ahora sí, estoy empezando una nueva relación", reveló el artista.

Cabe recordar que Óscar López contrajo matrimonio con Daniela Sarfati en el 2006. Siete años más tarde, ambos anunciaron su separación; sin embargo decidieron retomarla en 2018. A pesar de vivir juntos en aquella ocasión, la pareja aseguró que dormían en cuartos separados.

¿Por qué decidieron dormir en cuartos separados?

Para Óscar López Arias, la separación trajo consigo una serie de lecciones que debieron aplicar para que la relación pudiera seguir su saludable camino. Una de estas enseñanzas fue mantener un espacio reservado para cada uno.

"Hay que tener espacios privados también", dijo el actor a El Comercio. "Vivir en la misma casa y dormir en cuartos separados es increíble. Nos cambió la vida mostro", añadió.

Si bien esta decisión podría resultar controversial para muchas parejas, López Arias explicó las razones que lo llevaron a dormir separado de Daniela Sarfati.

"Cada uno tiene lo que necesita en su habitación. Yo necesito un televisor, ella no. Yo necesito mi computadora al costado, porque trabajo en medio de la noche. Ella tiene su cuarto donde tiene su mat, hace yoga, medita, tiene un cuarto enorme, lindo", indicó.

Asimismo, el actor manifestó que cuando recibían visita, ambos se ponen de acuerdo en qué habitación se dará el encuentro.

