Antonio Succar trabaja como manager de Tony Succar y de su esposa Mimi. | Fuente: Instagram

Antonio Succar se mostró emocionado al ver los logros de su hijo Tony Succar. Siendo ganador de dos Latin Grammy, estar nominado a los Grammy 2022 y lanzar la carrera de su madre, el percusionista peruano fue reconocido por su padre por el trabajo que ha construido desde niño.

Por ello, Antonio no pudo contener las lágrimas al hablar de los inicios del artista en el mundo de la música.

“Yo he estado al lado de mi hijo en cada minuto de su vida y he visto la lucha, el esfuerzo, 18 horas diarias de trabajo, porque, como hemos sido una familia humilde, no hemos tenido dinero. Él sabía que tenía que trabajar y se puso la familia al hombro, porque trabajaba demasiado”, dijo Antonio Succar.

“Yo creo que la columna vertebral de mi familia son dos personas, Tony y Mimi (esposa) son la columna vertebral por el trabajo y esfuerzo que siempre hacen”, agregó el padre de Tony Succar a Andrés Hurtado en su programa.

Anotnio Succar como manager

El manager Antonio Succar, padre del ganador del Grammy Tony Succar, se convierte en mentor de nuevos talentos y presenta a Vale Silvera, una exponente de la música de 23 años, que se da a conocer y que promete ser toda una revelación.

Ella ha escrito y co-producido junto con su productor, Franco Marcial, su primer sencillo "You and me tonight", una fusión de géneros como disco funk con influencias pop y k-pop, cuya melodía deja notar influencias de música disco de los años 80. "Me gusta probar muchas cosas y no encasillarme en un solo género", cuenta Vale en un comunicado.

Vale Silvera recuerda que su familia fue clave para cultivar su gusto por diversos géneros musicales desde su niñez. "Crecí escuchando música de todo tipo, desde Mozart hasta Michael Jackson", sostiene al precisar que a los 16 años ingresó a una escuela de música y concluyó su carrera profesional en el 2021.

"Somos uno de los primeros países en Latinoamérica que ha tenido mayor crecimiento en cuanto a consumo de descargas y reproducción digital en plataformas de música y eso ha hecho que varios artistas peruanos hayan tomado su carrera de manera seria", señala la joven artista.

