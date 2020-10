Paloma Fiuza quiere nacionalizarse peruana en agradecimiento a nuestro país. | Fuente: Instagram | Paloma Fiuza

Paloma Fiuza trabaja en el Perú desde hace muchos años y ha pensado en nacionalizarse debido al gran recibimiento que ha tenido en nuestro país. Como se recuerda, la primera vez que pisó tierra peruana fue cuando formó parte del grupo “Exporto Brasil” junto a Brenda Carvalho.

Tras ingresar a los reality shows como “Esto es Guerra”, la bailarina aseguró que lo hará porque se siente agradecida:

“Lo he pensado y quisiera nacionalizarme, sería algo muy bonito. Yo me siento muy agradecida con todos en el Perú, pues me han dado mucho cariño”, detalló Fiuza para el Trome.

Por otro lado, agregó que le encantaría incursionar en la actuación o la conducción de un programa:

“Siempre están diciendo que se viene el último año del reality, hace años lo repiten... pero el programa siempre va mutando, se adapta a los tiempos, así como ahora hemos estado con la moda del TikTok. Yo tengo 17 años en la televisión y mucha experiencia porque he hecho actuación y conducción, y si se da la oportunidad lo realizaré con gusto”, agregó.

Además, Paloma comentó que está pensando en congelar sus óvulos para formar una familia con su novio Sergio García, quien no se molesta por las bromas que le hace su expareja Facundo González.

“Mi novio no se molesta, sabe que Facundo es así, es una persona bromista conmigo y con todos en el programa. Es mi expareja, no tengo una mala relación con él, pues nos vemos todos los días en el programa”, concluyó.

DEFIENDE A “ESTO ES GUERRA”

La competidora se refirió a su permanencia en el programa EEG y reiteró que ella sí se siente contenta de ser una chica reality.

“Yo empecé bailando, luego hice conducción e hice un poco de telenovela, luego me convertí en una chica reality. A mí me encanta serlo, yo creo que el programa, no solo es de competencia física, es un programa de talento y hay temporadas para todo, por ejemplo, ahora hay circuitos muy largos y debemos tener un entrenamiento previo”, contó.

Por otro lado, Paloma Fiuza aseguró que todos son deportistas y atletas y calificó de “talentosos” a sus compañeros ya que muchos cantan y bailan de manera profesional.

