Pamela Franco se reencuentra con Christian Cueva en Ecuador y descarta separación: "Qué bien se siente estar juntos"

La cantante viajó a Guayaquil para reencontrarse con el futbolista peruano y compartió imágenes románticas en sus redes, dejando atrás rumores de ruptura.

El amor pudo más que la distancia. Tras semanas de rumores sobre una posible separación, Christian Cueva y Pamela Franco confirmaron que su relación sigue firme al compartir este lunes tiernas imágenes en redes socailes desde Ecuador.

“Mi amorcito, qué bien se siente estar juntos. Nuestros momentos son únicos, te amo, mi vida. Que nadie apague tu luz”, escribió Franco en una historia en Instagram, acompañando la dedicatoria con una foto abrazando al futbolista y sonriendo a la cámara. En una segunda imagen, la pareja aparece besándose. “Te amo hasta el fin del mundo”, añadió la cantante.

Cueva no se quedó atrás y replicó ambas publicaciones con mensajes igual de románticos. “Nadie la apagará [su luz], mi amor, ni la tuya. Gracias por existir y estar en mi vida. Te amo”, escribió en una de las historias. En otra agregó: “Solo yo en tu corazón. Te amo”.

El reencuentro en Ecuador

Semanas atrás, Pamela Franco había anunciado en televisión que viajaría a Guayaquil para reunirse con su pareja, quien debutó en junio con el Emelec. “Claro que lo extraño. Voy a poner una foto para que dejen de hablar”, adelantó la cantante.

En esa ocasión, la intérprete explicó que la visita le permitiría “revivir juntos su amor de pareja” y subrayó que, aunque cada uno tiene responsabilidades distintas, siempre buscan la manera de verse. "Si no estoy publicando cosas es porque es mi vida privada y así lo quiero manejar”, aclaró a las cámaras de Todo se filtra.

Christian Cueva y Pamela Franco ya están juntos en Ecuador.Fuente: Instagram: @pamelafrancoviera

La nueva vida de Cueva en Guayaquil

En junio, el mediocampista expresó su incomodidad por su exposición mediática en el pódcast Denganche. “Hay medios que hablan sin conocimiento y se aprovechan. Si hay que actuar legalmente, lo haré, igual mi pareja”, advirtió.

Sobre Pamela Franco, señaló: “Vamos a cumplir dos años... dos años que hablan de mí. Estoy en Ecuador y llaman al presidente de mi equipo... Yo sé que soy titular, que vendo, que siempre voy a vender, pero déjenme tranquilo con mi vida”.

Pamela Franco descarta ruptura

La cantante también enfrentó rumores que aseguraban que había borrado fotos con Christian Cueva en sus redes sociales. “Me hablan de que quité fotos de Instagram. Yo no sé de dónde han sacado eso”, declaró a Amor y fuego.

Respecto a supuestas llamadas de Cueva a la pareja de su aún esposa Pamela López, Pamela Franco prefirió no entrar en detalles: “No tengo por qué decir nada. Menos cuando hay terceras personas involucradas. Estamos muy bien. Yo estoy tranquila. Estamos tranquilos todo”.

Finalmente, reafirmó sus sentimientos: “¿Que si lo amo? Sí, obvio. Está de más. ¿Por qué voy a decir que no?”.

