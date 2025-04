Pamela López sorprende en 'El valor de la verdad': no se casaría ni tendría hijos con Paul Michael

En una edición especial de El valor de la verdad, Pamela López también respondió preguntas comprometedoras y sorprendió al hablar de su relación con Paul Michael, un posible matrimonio y la maternidad.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El último domingo no solo Paul Michael sorprendió con sus confesiones en El valor de la verdad, sino también su pareja, Pamela López. La empresaria —aún esposa del futbolista Christian Cueva— llamó la atención al responder preguntas de Beto Ortiz sobre su vínculo con el salsero y su disposición a formalizar la relación.

No te pierdas: Paul Michael en El valor de la verdad: esta fue la pregunta sobre Pamela López por la que perdió 15 mil soles

Como sorpresa para los televidentes, Beto anunció al inicio del programa que, aunque Paul era el protagonista de la noche, Pamela también respondería algunas preguntas comprometedoras… y aunque solo fueron cinco, varias de sus respuestas revelaron más de lo esperado.

Pamela López respondió al polígrafo

La primera pregunta que contestó Pamela López fue: “¿Empezó como un juego tu relación con Paul Michael?”. Ella respondió que sí. "Él me piropeaba, yo le seguía el juego. Imaginé que estaba alucinando, floreando. Lo tomé como un juego y creo que él también", contó.

Minutos después, respondió afirmativamente a la pregunta: “¿Es tu colágeno Paul Michael?”. "Es una inyección de alegría, de energía. Es un combo completo. Lo disfruto, lo absorbo", comentó.

Sin embargo, las preguntas más comprometedoras aún estaban por llegar. "¿Te casarías con Paul Michael?", le preguntó Beto Ortiz. "No", respondió Pamela. Luego explicó: "La respuesta fue que no porque actualmente la condición civil de ambos es que estamos legalmente, bueno, en mi caso lastimosamente, casados", dijo.

Agregó: "Mi matrimonio ha sido tan difícil. Ha sido expuesto, he pasado por tantas cosas: heridas, deslealtades, faltas de respeto, humillaciones, tantas cosas negativas, que ya no veo el matrimonio como lo veía hace 15 años. Ahora que conozco a Paul, creo que no necesitaría un papel firmado para demostrarle mis sentimientos. Quizás en el camino cambie de opinión".

La tensión aumentó cuando Pamela respondió a otra pregunta: "¿Tendrías un hijo con Paul Michael?". "No", dijo con firmeza. Luego explicó: "La razón es simple: ya tengo cuatro hijos. La última nació prematura, con mucho riesgo, y actualmente estoy ligada, así que ya no puedo tener más hijos. Si lo hubiese conocido en otro momento, en otras circunstancias, me habría gustado casarme y tener hijos, pero hoy mi situación es complicada".

Finalmente, Pamela cerró su participación respondiendo a la pregunta: "¿Perdonarías una infidelidad de Paul Michael?", a la que también dijo que no. "Tampoco pienso serle infiel", comentó Paul Michael, mientras que Pamela fue tajante: "Es un no rotundo. No toleraría pasar por lo que ya pasé. Me ha costado salir adelante. Por más guapo, exitoso que sea... no".

La pregunta que le costó 15 mil soles a Paul Michael

Por su parte, Paul Michael ya había contestado con la verdad preguntas como "¿Te fastidia que te digan que eres un vividor?" y "¿Estás enamorado de Pamela?", ambas con respuesta afirmativa. Sin embargo, al llegar a la pregunta 15 —"¿Te cuelgas de la fama de Pamela?"—, el resultado del polígrafo no jugó a su favor: la máquina determinó que mintió al responder que no.

Tras unos segundos de silencio en el set, el cantante solo atinó a decir: "Yo no me cuelgo de la fama de Pamela". Sin embargo, Beto Ortiz le recordó: "No es algo que podamos discutir, porque es el resultado del polígrafo". "Era una pregunta complicada", añadió el conductor de El valor de la verdad antes de anunciar que Paul se convertía en el primer perdedor de la temporada.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis