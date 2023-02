Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte se convertirán en padres por primera vez. | Fuente: Instagram / Ana Paula Consorte

La modelo brasileña Ana Paula Consorte afirmó que no está entre sus planes contraer matrimonio con el futbolista Paolo Guerrero. La pareja, próxima a convertirse en padres por primera vez, ya conviven desde hace algún tiempo, lo que le parece suficiente a la también bailarina e influenciadora.

"Ya vivimos una vida de casados, pero si se trata de un papel o de una ceremonia religiosa, nunca fue mi sueño", dijo el último martes al ser abordada por el programa "Magaly TV: La Firme". "Mi preocupación es ser feliz... Ese siempre ha sido mi pensamiento, mucho antes de conocer a Paolo", añadió.

Asimismo, Ana Paula Consorte señaló que a la fecha está a punto de terminar convertirse en abogada, una de sus mayores ilusiones. "Me estoy graduando de la facultad de Derecho. Este semestre termino algunas materias en línea (...) No trabajo con Instagram, mi objetivo es diferente. Me encanta el área de Derecho y gracias a Dios me graduaré pronto", indicó.



El pasado 14 de febrero, Paolo Guerrero, quien suele ser muy reservado con su vida privada, se dejó llevar por el espíritu de San Valentín y usó sus redes sociales para compartir una imagen junto a su pareja. El peruano aprovechó la publicación para dedicarle una corta, pero significativa frase por esta fecha: "Feliz San Valentín, amor".

Doña 'Peta' quería que Paolo Guerrero se case con Alondra García Miró

Doña 'Peta' habló del cariño que siente por Alondra García Miró, expareja de su hijo Paolo Guerrero. Pese al fin del romance, la madre del 'Depredador' reveló que aún mantiene contacto con la modelo, incluso se mostró visiblemente conmovida al admitir que quería verlos casados.

"Nos llamamos, porque ella me quiere mucho. Yo la quiero bastante, ella se ganó mi cariño. Ha sido una buena mujer, pero puedo quererla yo, pero... eso es ya de ambos", indicó, quien se mostró bastante emocionada al hablar de Alondra.

Doña 'Peta' aclaró que seguirá comunicándose con la expareja del futbolista, no solo por el gran cariño que le tiene, sino porque ella no le ha hecho nada malo.

"Sí (seguiremos en contacto) ¿Qué cosa me ha hecho a mí? Esos son problemas de ellos, cosas que yo no hablo. Ella es una buena chica, una buena chica", resaltó en América Hoy.

Consultada sobre si le hubiera gustado que Alondra García Miró llegue al altar con Paolo Guerrero, doña 'Peta' se sinceró: "Sí, eso era, pero no se pudo pues".

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 5x01 HARRY Y MEGHAN: El chisme ‘real’ nos da vida

¡Volvimos! Y dedicamos el primer episodio de la temporada 5 a la polémica sobre el documental de Netflix en el que el príncipe Harry y Meghan Markle cuentan su historia de amor. Sí, nos demoramos un poco en sacar el capítulo, pero vale la pena. ¿Quién estaba detrás del acoso de los medios? ¿La familia real es racista? Laura Amasifuén y Lucía Barja analizan el salseo sobre esta historia de amor de telenovela. Pasa y escucha.