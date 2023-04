Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte iniciaron su relación a mediados de 2022. | Fuente: Instagram

El futbolista Paolo Guerrero se convirtió en padre por cuarta vez, como fruto de su relación con la modelo brasileña Ana Paula Consorte. Así lo confirmó la madre del jugador de Racing Club, 'Doña Peta', quien expresó su emoción al contar que próximamente conocerá a su cuarto nieto.

En conversación con el programa América Hoy, la mamá del 'Depredador' también contó que el nuevo miembro de su familia recibió el nombre de Paolo André en honor al fallecido hijo del exfutbolista Julio 'Coyote' Rivera. "Sí, le va a poner así, muy bien, así es", sostuvo.

'Doña Peta' afirmó que se trasladará pronto a Brasil para visitar al primer hijo de Ana Paula Consorte. "Así es, tengo que viajar, es una bendición de Dios", dijo. Pese a que en una oportunidad manifestó que le hubiese gustado que Paolo Guerrero se casara con Alondra García Miró. La modelo brasileña dijo una vez que la mamá de su pareja la "trató muy bien" cuando estuvieron juntas.

Como se recuerda, antes de su hijo con Consorte, Guerrero ya tenía tres hijos: uno con la brasileña Maria Irene Santana Baltar Nuerberger, el segundo con la alemana Larissa y el tercero con la peruana Katia Montenegro.

Ana Paula Consorte descartó matrimonio con Paolo Guerrero

La modelo brasileña Ana Paula Consorte afirmó que no está entre sus planes contraer matrimonio con el futbolista Paolo Guerrero. La pareja, que acaban de convertirse en padres, ya conviven desde hace algún tiempo, lo que le parece suficiente a la también bailarina e influenciadora.

"Ya vivimos una vida de casados, pero si se trata de un papel o de una ceremonia religiosa, nunca fue mi sueño", dijo en febrero pasado al ser abordada por el programa Magaly TV: La Firme. "Mi preocupación es ser feliz... Ese siempre ha sido mi pensamiento, mucho antes de conocer a Paolo", añadió.

Asimismo, Ana Paula Consorte señaló que a la fecha está a punto de terminar convertirse en abogada, una de sus mayores ilusiones. "Me estoy graduando de la facultad de Derecho. Este semestre termino algunas materias en línea (...) No trabajo con Instagram, mi objetivo es diferente. Me encanta el área de Derecho y gracias a Dios me graduaré pronto", indicó.

El pasado 14 de febrero, Paolo Guerrero, quien suele ser muy reservado con su vida privada, se dejó llevar por el espíritu de San Valentín y usó sus redes sociales para compartir una imagen junto a su pareja. El peruano aprovechó la publicación para dedicarle una corta, pero significativa frase por esta fecha: "Feliz San Valentín, amor".

