Patricia Portocarrero protagoniza la obra de teatro "Es lo que hay", que se estrena en el Nuevo Teatro Julieta. | Fuente: Instagram / Patricia Portocarrero

Luego de cuatro años de relación sentimental (convivencia incluida), la actriz Patricia Portocarrero reveló que celebrará su boda este año con su pareja, Fabrizio Lava, quien le pidió la mano en 2022. Un momento que la intérprete compartió en sus redes sociales en junio del año pasado.

"Este año de todas maneras me caso, pero a este paso, ya a los 50, no será de blanco. Creo que voy a usar mi uniforme gris, de ese color me voy a casar (ríe). Fabrizio es un hombre maravilloso, un hombre que me complementa, en el cual me puedo apoyar, es una gran figura para mi hijo. Somos una linda familia", dijo en una reciente entrevista con el diario Trome.

Para Patricia Portocarrero, que su prometido se mudara con ella durante la pandemia hizo que ambos limaran "cualquier aspereza". "Hay ganas de los dos, hay poco ego, en el sentido de ceder, que creo que es importantísimo, y hablar, que es básico", señaló. "Los dos estamos apuntando hacia el mismo lugar, sabemos que nos vamos a quedar juntos para toda la vida", añadió.

Como se recuerda, la exintegrante de "El santo convento" conoció a su novio después de siete años de soltería. Ambos habían sido compañeros de colegio, pero ella no lo recordaba. Están juntos desde 2019, año en que se hizo pública la relación.

En junio de 2022, desde su cuenta de Instagram, Patricia Portocarrero anunció que su pareja le pidió la mano. | Fuente: Instagram / Patricia Portocarrero

De regreso al teatro (y al cine)

Patricia Portocarrero está de vuelta a las tablas. El 20 de enero, estrenó su unipersonal "Es lo que hay" en el Nuevo Teatro Julieta, en Miraflores, donde está "solo por tres semanas, los viernes, sábados y domingos". "Cuento una historia llena de humor, de canciones, sobre mi búsqueda fracasada del amor, aunque eso fue antes de Fabrizio, ahora ya no", afirmó.

Desde "el ojo del humor", la actriz interpreta personajes, como el de "la cubana, la española y la argentina". "Me transformo en escena para vacilarnos un rato". "Hay partes de ficción y hay partes de verdad que el público se mata de risa. He pasado por todo, viajar en busca del amor, entrar a Tinder a buscar, ya desesperada", relató.

"No tuve enamorado, nadie se fijó en mí en la época del colegio. ¿Qué pasa conmigo? Me quejo públicamente. ¿Quién diría que después el amor lo iba a encontrar en alguien del colegio, que es Fabrizio?", añadió.

Más allá del teatro, Patricia Portocarrero también está involucrada en otro proyecto, pero para la pantalla grande. Se trata de la película "Soltera, casada, viuda y divorciada", donde comparte roles con Milene Vásquez y Katia Condos y es dirigida por Ani Alva Helfer. La producción está a cargo de Gianella Neyra.

