Patricia Portocarrero aseguró que alguna vez cometió una infidelidad por venganza. | Fuente: Instagram / Patricia Portocarrero

Pasó siete años sin una pareja, pero, actualmente, Patricia Portocarrero atraviesa una nueva relación con el consultor Fabrizio Lava, a quien conoció cuando ella dictaba clases en un colegio y con quien ya tiene más de un año juntos.

Sin embargo, no todo en la vida amorosa de la actriz de “Los Vílchez” fue siempre color de rosa. Como confesó hace poco al diario Trome, en algún momento le fueron infiel y, por consecuencia, ella también. “Me la hicieron y yo en venganza también lo he sido”, dijo.

“El daño que uno se hace es terrible. Es una falta de respeto contigo mismo, es una pérdida de tus valores, mirarte y verte así, no te gustas”, añadió la intérprete de “Locos de amor 3”.

UNA EXPERIENCIA DURA

De acuerdo con Portocarrero, la infidelidad es un tema de complicada superación que se agrava cuando se vuelve mediático. “Es horrible hacerla y que te la hagan, pero más horrible es verte en pantalla a nivel nacional”, señaló.

“Si ya es difícil superarlo entre tus cuatro paredes, qué jodido debe ser que todo el Perú te señale si te fueron infiel o lo fuiste”, agregó.

Para la popular monjita de "El santo convento", el camino hacia la deslealtad en una pareja comienza cuando ambos están descontentos con la relación. “Para llegar a ser infiel debes de ser muy infeliz en tu relación, porque si eres feliz, no tendrías que ‘sacar los pies del plato’”, explicó.

Patricia Portocarrero sorprendió con nuevo look durante la presentación de "Locos de amor 3". | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Rafael Vereau

NUEVO LOOK

La artista apareció con una nueva apariencia durante la presentación de la cinta "Locos de amor 3". Ella comentó que bajó de peso ─alrededor de 10 kg.─ por un nuevo personaje para la telenovela "Princesas". "Quería alejarme de mi personaje María Elena en 'Los Vílchez'", explicó.

Asimismo, aseguró que siempre se ha sentido cómoda con su figura, sin importar su peso. "Me he sentido bien cachetona o no, flaca o más gordita. El trabajo del actor es ponerse en la piel y cuerpo de otras personas", agregó Patricia Portocarrero.

En los próximos meses, la actriz regresará al teatro con "La Tribu", dirigida por Bruno Ascenzo. Una comedia sobre un marido que planeaba un fin de semana romántico para su esposa, pero no contaba que sus tres hijos (y sus parejas) le arruinarían sus planes con sus líos personales.