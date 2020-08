Patty Wong se defiende tras acusaciones de despido arbitrario. | Fuente: Instagram

En el último programa de Magaly Medina, un extrabajador del restaurante de Patty Wong acusó a la empresaria de haberlo despedido en plena crisis por la pandemia.

No obstante, la modelo publicó un video en sus redes sociales para aclarar el despido del colaborador y sostuvo que este fue separado de su empresa por un robo.

“Estoy acá para dar la cara, no me escondo porque no tengo nada que esconder. Hoy estaba en mi local de San Juan de Lurigancho se acercó con una hoja donde me mostraba la denuncia de tres trabajadores del local de Los Olivos, donde yo no soy gerente. Nunca me han hablado de este trabajador Ronald”, aseguró en el clip.

Según explicó la empresaria, el retiro del joven fue una medida adoptada, aunque recalcó que Ronald no fue el culpable del delito.

“La policía dedujo - y era obvio - que la persona que robó era un trabajador No le estoy echando la culpa de que él (Ronald) cometió el robo, pero él era una de las personas que tenía la llave. Se tenía que despedir a alguien por ese episodio de robo y a él se le despidió por ese suceso, no por la pandemia”, comentó.

Finalmente, lamentó que exista una mala intención al denunciarla. “No estoy diciendo que la señora Magaly esté detrás, pero voy a mostrar las pruebas que tengo. Tengo derecho a defenderme”, concluyó.