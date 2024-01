Realizarán misa por el primer mes de fallecimiento de Pedro Suárez-Vértiz

"Hoy quiero compartir con todos los que me leen y no me leen, que hoy se cumple un mes de tu partida, un mes del día más duro de mi vida", escribió Cynthia Martínez, esposa de Pedro Suárez-Vértiz, en sus redes sociales.

Por ese motivo, para conmemorar un mes de fallecimiento, anunció que se realizará una misa y todos podrán asistir. Tras conversarlo con su cuñada, María Fe, y con sus hijos; publicó cuándo y dónde será la ceremonia religiosa.

"El Padre Angelo viene desde Trujillo a oficiar una hermosa misa, él es gran amigo tuyo y te conoce a la perfección, me imagino el amor que va a dedicar en sus palabras", agregó Cynthia Martínez. Además, aseguró que su hija Mariajosé ha armado una pequeña banda con Salvador, Patricio y algunos amigos más y serán los encargados de toda la música de la misa. "Nuestros hijos quieren tocar y cantar para ti, esposo", sostuvo.

¿Dónde será la misa de Pedro Suárez-Vértiz?

La misa por el mes de fallecimiento de Pedro Suárez-Vértiz será este lunes, 29 de enero, y no será privada. "Será para todos los que te aman, todos los que te quieren, todos los que puedan ir, mis hijos y yo queremos celebrarte. Creemos que ya no eres solo nuestro, eres de todos, y se merecen estar ahí para ti", escribió su esposa.

La ceremonia será en la Parroquia Nuestra Señora de Fátima, que se encuentra en la avenida Armendáriz, en Miraflores. Para los que deseen asistir, el lugar tiene un aforo de solo 500 personas. "Estoy segura de que tus seguidores van a entender si se rebalsa o no entran todos. Si fuera por mí, amor, yo lo haría sin límite de aforo, pero sabemos que eso es imposible", agregó.

Asimismo, la misa en conmemoración a Pedro Suárez-Vértiz será transmitida en vivo, por YouTube, en la página de la iglesia para todas las personas que no están en Lima y que no puedan asistir.

¿Arena Hash hará homenaje a Pedro Suárez-Vértiz?

Patricio Suárez-Vértiz respondió a las especulaciones de un posible homenaje de los tres integrantes restantes de Arena Hash a Pedro Suárez-Vértiz. El también compositor mencionó que por ahora no están pensando en hacer un homenaje, ya que esperarán lo que decida su esposa Cynthia y sus dos hijos.

“Es muy pronto para hablar de homenaje de Arena Hash. Vamos a ver que nos dice el tiempo. Si se decide hacerse un homenaje se le va a hacer. Ahora, estamos impactados por la noticia en familia”, dijo.

Finalmente, contó que el único mensaje que deja su Pedro Suárez-Vértiz para sus seguidores es que lleven “una vida feliz” como él lo hizo. “Pedro quería decirles a todos que la vida es bella”, refirió.

El legado de Pedro Suárez-Vértiz

Con un estilo musical versátil que abrazaba el pop, rock y las baladas, Pedro Suárez-Vértiz logró conectar de manera significativa con un amplio espectro de audiencia. Más allá de su éxito en el ámbito musical, incursionó exitosamente en la producción y composición para otros artistas.

En octubre de 2020, su canción Los globos del cielo fue incluida en la lista de 25 obras maestras del rock en español por la revista Billboard, junto a clásicos de Los Prisioneros y Héroes del Silencio. En noviembre, su tema Cuando pienses en volver fue elegido para la reapertura de Machu Picchu después de la pandemia de la COVID-19.

Sin embargo, su vida también enfrentó desafíos. En 2011, Pedro Suárez-Vértiz fue diagnosticado con una parálisis bulbar, retirándose de los escenarios. Aunque admitió la dificultad, destacó que seguía conectado con su familia y seguidores a través de las redes sociales; y desarrolló proyectos personales como su libro autobiográfico Yo, Pedro.

