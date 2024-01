Christian Meier explica la razón de su ausencia en el homenaje a Pedro Suárez-Vértiz

Christian Meier recurrió a sus redes sociales para explicar su ausencia en el concierto de homenaje al recientemente fallecido Pedro Suárez Vértiz, programado para el 16 de febrero en el Estadio San Marcos. El exintegrante de Arena Hash, conocido también por su destacada carrera como actor, dijo que su decisión de no participar en el evento se debe a razones personales.

En un comunicado, el artista señaló: "Quiero aprovechar la oportunidad para comunicarles que por razones personales no estaré participando en el homenaje de mi querido amigo Pedro Suárez Vértiz. Me he disculpado personalmente con Cynthia y sus hijos, quienes han comprendido amablemente los motivos de mi ausencia y a quienes llevo muy presentes conmigo siempre".

La ausencia de Christian Meier en el concierto homenaje ha generado controversia entre sus seguidores y los de Pedro Suárez Vértiz, pues ambos iniciaron su carrera musical en Arena Hash. El grupo tuvo un periodo de actividad de ocho años (1985-1993), desde entonces nunca hubo una reunión oficial.

Christian Meier rendirá tributo a Pedro Suárez Vértiz de manera individual

A pesar de su ausencia en el concierto conmemorativo, Christian Meier ha decidido rendir tributo de manera individual a Pedro Suárez Vértiz en el festival Vibra-Perú, programado para el 27 de enero, donde dedicará su actuación en honor al fallecido músico. "Le rendiré tributo de manera especial", afirmó Meier.

La relación entre Christian Meier y Pedro Suárez Vértiz no solo fue profesional, también estuvo marcada por una profunda amistad. Tras la muerte del intérprete de Me Elevé, el artista le dedicó unas palabras en sus redes sociales.

“Pedro Suárez-Vértiz pasó de eso, a tocar el corazón de millones. Yo tuve el orgullo de verlo y la fortuna de compartir a su lado muchos momentos, muchos viajes y conciertos, muchas canciones. Serás eterno, Pedro. Gracias por todo”, concluyó su mensaje el exintegrante de Arena Hash.

Christian Meier emitió un comunicado para explicar la razón de su ausencia en el concierto en honor a Pedro Suárez-VértizFuente: Instagram

¿Qué artistas participarán en el concierto en honor a Pedro Suárez-Vértiz?

El espectáculo Cuando pienses en volver fue creado en 2014, para rendir homenaje al legado de Pedro Suárez-Vértiz. En el recital, destacados artistas nacionales e internacionales interpretaron los temas del popular cantante peruano. Tras el éxito y para recordar al artista nacional, llega Cuando pienses en volver: Aquí están tus amigos.

Gracias a radio Oxígeno, la segunda edición de este evento musical tendrá la participación de 20 artistas, entre solistas y bandas, que el viernes, 16 de febrero, se juntarán en las instalaciones del Estadio San Marcos, desde las 6:00 p.m.

En el escenario, estarán Gian Marco, Raúl Romero, Eva Ayllón, Daniela Darcourt, Mar de Copas, Amen, Frágil, Ezio Oliva, Afrodisiaco, Cielo Torres, Amy Gutiérrez, Tommy Portugal, Deyvis Orosco, Pelo D’Ambrosio, Nina Mutal, Anna Carina, Jean Paul Strauss, Antología, Pedro Suárez-Vértiz La Banda, entre otros.