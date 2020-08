Pelo D’ Ambrosio denuncia que le querían pagar 40 mil soles por show fuera del marco de la ley. | Fuente: Instagram

Si bien muchos artistas se han visto fuertemente afectados económicamente por la pandemia ya que no están haciendo presentaciones, hay quienes incumplen las indicaciones del Gobierno para su beneficio.

Por ese motivo, Pelo D’Ambrosio hizo un llamado de atención a los cantantes que no hacen caso a las medidas de seguridad y reveló que querían contratarlo junto con su banda, “Pata Amarilla”, para que tocara en una fiesta clandestina.

El cantautor comentó a ATV Noticias Edición Matinal, que una persona le ofreció 40 mil soles por una presentación: “He recibido propuesta para irme a Monzón (Tingo María, Huánuco), he recibido propuestas para irme a fiestas de 30 personas, en las que en la puerta nos iban a hacer una prueba molecular y no lo he aceptado”, comentó indignado.

Agregó que no piensa formar parte de los artistas irresponsables que sacan provecho de la situación que vive el país: “Yo no me imaginó a Pelo D’Ambrosio en un noticiero, siendo parte de la responsabilidad de una tragedia”, explicó.

Por otro lado, aseguró que quien lo llamó le ofreció el traslado hasta ese lugar en una avioneta. “Era una fiesta privada para un campamento de trabajo”, dijo. A pesar de que la situación para los músicos por falta de ingresos está afectando su economía, el cantante rechazó la propuesta:

“Normalmente mi show cuesta S/. 18.000, pero lo que me ofrecían era el doble fuera de movilidad, pasajes. (S/. 40.000) No era nada despreciable. Te quieren tocar por el lado de la necesidad”, expresó.

Pelo D’Ambrosio comentó que cuenta con una trayectoria intachable por lo que aceptar hacer esa presentación “iría contra mis principios y valores”. Finalmente, pidió a sus colegas que se desempeñen en otras actividades y no hagan conciertos:

“Debemos tener resignación de que nosotros no vamos a poder trabajar presencialmente hasta que salga la vacuna (...) y empezar a tener una actividad paralela a la de la música. El decreto de urgencia del Ministerio de Cultura no ha funcionado para los artistas”, concluyó.