¿Artistas peruanos pagaron por estar en los Premios Heat 2024? Ernesto Pimentel y Amy Gutiérrez responden

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Ernesto Pimentel salió al frente para responder a Magaly Medina por haber dicho que la delgación de artistas peruanos que estuvo en los Premios Heat 2024 pagó una gran suma de dinero para participar en el evento que se celebró en República Dominicana.

En una entrevista para América Espectáculos, el creador de la Chola Chabuca cuestionó lo dicho por la figura de ATV. "Yo puedo decir, con todo mi amor, que en este caso he tenido una invitación, que agradezco generosamente y volvería hacerlo 80 mil veces", declaró.

Pimentel también lamentó que las declaraciones de Medina pongan en tela de juicio la reputación de los artistas nominados. "Me parece triste que no se reconozca a un Grupo 5, que ha sido nominado junto a mi amiga Olga Tañón y Juan Luis Guerra. No se puede hablar tan a la ligera. ¿Cuál es la prueba? ¿Dónde está lo que refrenda eso, que es solo un comentario?", comentó.

Por último, el conductor del Reventonazo de la Chola hizo un llamado a la unidad entre los artistas peruanos, resaltando la importancia de apoyar el talento de los más jóvenes.

"Solo puedo decir gracias a los Premios Heat y celebremos el talento peruano. Por primera vez hay cumbia en un evento junto a Chyno & Nacho, Tito el Bambino, todos hablando del Perú. Estoy conmovido del talento de nuestros compatriotas. Yahaira es tratada como una estrella, Amy nos sorprendió, igual Cielo y Álvaro Rod. También vimos a Emil La Causa y Son Tentación, todos han tenido presencia. Hoy más que nunca debemos impulsar a los artistas jóvenes", finalizó.

Amy Gutiérrez también responde a Magaly Medina

La cantante Amy Gutiérrez, quien también fue parte de la delegación peruana en los Premios Heat 2024, expresó su descontento ante las declaraciones de Medina.

"Estoy muy molesta, la verdad, estoy decepcionada, frustrada, no sé. Yo viví una experiencia increíble, todos los artistas que hemos ido nos hemos esforzado un montón, no es fácil. No es solo estar allí, sino es un trabajo de estar todos los días, buscarte la oportunidad", señaló.

La exvocalista de You Salsa dijo las declaraciones de Magaly son despectivas y que solo buscan minimizar su trabajo como artista.

"Me da pena que solo se enfoquen en lo malo y que critiquen. Todos nos esforzamos para crecer. Decir que hemos pagado es minimizar. Tiene que ver mucho con la forma en que lo ha dicho. Pagar no está mal, yo me puedo pagar un traje para estar en una gala, una mesa en los Grammys porque quiero codearme con los artistas, no está mal, pero la forma despectiva como lo han dicho… No es así, están contando una verdad que no es verdad", manifestó.

La artista aclaró que no existen pagos para estar nominado o ganar premios, sin embargo, sí existe un abono cuando se trata hacer una presentación en el evento.

"No se paga para estar nominado ni para ganar un premio... lo que se paga es cuando vas a cantar en el escenario, pues se deben de cubrir los costos de bailarines y todos los requerimientos técnicos, sostuvo a Trome sin detallar el monto.

Cabe recalcar que Magaly Medina afirmó que las nominaciones de los artistas peruanos en los Premios Heat 2024 no se debieron a sus logros musicales, sino a pagos realizados a la organización. Según la presentadora, los cantantes habrían desembolsado hasta 8 mil dólares para ser considerados en las nominaciones.



RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis