Magaly Medina aplaude a Yahaira Plasencia por cantar en vivo: "Está bien, hay que ser profesionales" | Fuente: Instagram

Magaly Medina no fue ajena a la participación de Yahaira Plasencia en los Premios Juventud 2022, y se tomó unos minutos de su programa para opinar sobre la performance de la salsera peruana en el escenario del Coliseo José Miguel Agrelot de Puerto Rico.

A pesar de las críticas que lanzó contra la intérprete en el pasado, la conductora de "Magaly Tv, la firme" destacó en esta oportunidad el talento y el esfuerzo que Plasencia hizo para cantar en vivo frente al público internacional, aunque sin dejar de cuestionar otros aspectos de la presentación.

"Claro cantó sin bailar... Pero, eso sí, hay que rescatar que cantó con la voz en vivo, claro, no bailó, casi ni se movió, porque ella ya ha dicho que no puede hacer dos cosas a la vez, ella no puede cantar y bailar. O se concentra en cantar para que no le salga ningún gallo como ya la hemos visto en algunos conciertos", declaró la popular 'Urraca'.

"Hay que reconocer que cantó en vivo, no desentonó, bueno no es la gran voz, el vozarrón no lo tiene... Lo hizo, está bien, es como debe ser, hay que ser profesionales", finalizó Magaly Medina no sin antes referirse al vestido que Yahaira Plasencia usó en la premiación.

"Se apareció con este vestidito bien sencillo, bien playero... sencillito y simple pero se le ve un poquito 'taypá' (...) Pero para ir a una alfombra roja con un vestido de 11 euros ¡Por Dios! Cualquiera va a Gamarra y le pide a uno de los tantos buenos diseñadores que hay allá que le haga un vestidito que vaya un poco más con la ocasión", agregó.



YAHAIRA PLASENCIA EN LOS PREMIOS JUVENTUD 2022

Yahaira Plasencia se subió al escenario de los Premios Juventud 2022 para participar en el homenaje que la gala le rindió al legendario grupo El Gran Combo de Puerto Rico.

Con su productor Sergio George tocando el piano, la intérprete de "La cantante" se presentó con un vestido dorado que deslumbró en el espectáculo. Y tal y como lo había prometido, cantó sin 'playback' junto a Michael Stuart, Luis Figueroa, Luis Vásquez y Manny Cruz.

Desde su cuenta de Instagram, Yahaira Plasencia compartió un carrusel de fotografías de su presentación, con una descripción breve que decía: "Gracias, Premios Juventud".

Un día antes de los Premios Juventud 2022, la 'Patrona' opinó que la orquesta de salsa a la que rindió tributo es "muy grande a nivel musical y muy querida aquí en Puerto Rico". Ella llegó unos días antes al país caribeño para disfrutar de sus playas y prepararse para su actuación.

