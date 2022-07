Yahaira Plasencia se subió al escenario durante los Premios Juventud 2022. | Fuente: Instagram / Yahaira Plasencia | Fotógrafo: Edwin J. Rodriguez

Y llegó el día. Luego de muchos ensayos, este jueves la salsera Yahaira Plasencia se subió al escenario de los Premios Juventud 2022 para participar en el homenaje que la gala le rindió al legendario grupo El Gran Combo de Puerto Rico.

Con su productor Sergio George tocando el piano, la intérprete de "La cantante" se presentó con un vestido dorado que deslumbró en el espectáculo. Y tal y como lo había prometido, cantó sin 'playback' junto a Michael Stuart, Luis Figueroa, Luis Vásquez y Manny Cruz.

Desde su cuenta de Instagram, Yahaira Plasencia compartió un carrusel de fotografías de su presentación, con una descripción breve que decía: "Gracias, Premios Juventud".

Un día antes de los Premios Juventud 2022, la 'Patrona' opinó que la orquesta de salsa a la que rindió tributo es "muy grande a nivel musical y muy querida aquí en Puerto Rico". Ella llegó unos días antes al país caribeño para disfrutar de sus playas y prepararse para su actuación.

"Me preparé mucho para cantar en vivo, porque sí, cantar y bailar es complicado, más los nervios. No es nada fácil, aparte que es mi primera vez cantando en vivo en unos premios tan importantes. Estoy poniendo todo de mi parte para poder hacer las cosas bien y dejar el nombre de mi país en alto", dijo a Infobae.

Así fue la presentación de la salsera Yahaira Plasencia en los Premios Juventud 2022. | Fuente: Instagram / Premios Juventud

Premios Juventud 2022: ¿Qué otros artistas se presentaron?

Además de Yahaira Plasencia, la organización de los Premios Juventud confirmó la participación de la artista mexicano-estadounidense Ángela Aguilar, la banda CNCO y la cantante y actriz Danna Paola. Asimismo, la gala contará con las presentaciones de Grupo Firme, Kenia Os, Lenin Ramírez y el dúo Mau y Ricky.

Los cantantes colombianos J Balvin y Karol G encabezan la lista de nominaciones a los Premios Juventud 2022, seguidos de los puertorriqueños Rauw Alejandro y Farruko. Con 11 nominaciones, los dos primeros artistas aspiran a los los galardones de Álbum del Año, Mi Artista Favorito de 'Streaming' y a artistas de la juventud masculino y femenino, entre otros.

La decimonovena edición de los Premios Juventud se realizará por primera vez en el Coliseo José Miguel Agrelot en San Juan, después de 18 años realizándose en Miami (EE.UU.).

Asimismo, se confirmó que Wisin y Yandel, autoproclamado 'El dúo de la historia' del reguetón, recibirá en los Premios Juventud 2022 el galardón 'Agente de Cambio', por su apoyo a la comunidad latina y su contribución a la música. El icónico dúo tiene, además, tres nominaciones en esta edición de la gala.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x05 Series y películas a las que siempre regresamos + nuestras recomendaciones

Todos tenemos una serie o película que no nos cansamos de ver. Si la encontramos empezada, la dejamos puesta, o entramos a nuestra aplicación favorita y es nuestra "vieja confiable". En este episodio hablamos de esas producciones que no tienen pierde y además te dejamos nuestras recomendaciones, para luego terminar con recomendaciones por el Día del Padre (sí, grabamos antes, pero tú escucha no más).