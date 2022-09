Prissila Howard anunció la muerte de su padre, Henry Howard, por medio de sus redes sociales. | Fuente: Composición

La ex Miss Perú Prissila Howard lamentó la muerte de su padre a un mes de contraer matrimonio. Por medio de sus redes sociales, la modelo nacional le agradeció por apoyarla en todo momento.

“Hoy dejas un vacío enorme en mi corazón, pero sé que desde el cielo me cuidarás y serás mi angelito junto a mis abuelitos. Sé que seguirás guiándome y cuidándome a mí y a nuestra hermosa familia”, se lee en las primeras líneas de su mensaje.

Asimismo, Prissila Howard aseguró que, en caso de convertirse en madre, les hablará a sus hijos de él por ser “un gran ser humano con un noble corazón”: “Papito me cuidaste, me protegiste como nadie, me aconsejaste, me enseñaste a ser buena con los demás y a desearle el bien a todos. Gracias de verdad porque eso no se aprende en ninguna universidad”,

Compartiendo una serie de imágenes en sus redes sociales donde salen juntos en su boda, la Miss Perú 2017 le dio el último adiós: “Eres mi héroe. Siempre te recordaré así. Vuela alto papito hermoso”.

Prissila Howard contrajo matrimonio en Cajamarca

Prissila Howard, la Miss Perú 2017, se casó con Diego Vilchez en una ceremonia religiosa que se realizó el sábado 6 de agosto en la Catedral de Cajamarca. Algunas postales y videos del matrimonio fueron compartidos en redes sociales por la exreina de belleza Kelín Rivera y la modelo Tatiana Merel, expareja de Joselito Carrera.

Antes de la ceremonia, Howard usó su cuenta de Instagram para publicar la primera foto que se tomó con su pareja y dedicarle un mensaje donde expresa el orgullo que siente por su relación que los llevó a dar este importante paso en sus vidas.





"Nuestra primera foto juntos mi amor!!! Te amo con todo mi corazón y no puedo estar más orgullosa de ti y de la hermosa relación que juntos hemos formado. Gracias por dar lo mejor de ti para hacernos muy felices, te prometo que yo haré lo mismo cada día de nuestra vida juntos", señaló.

Por su parte, la Organización Miss Perú también compartió algunas imágenes del matrimonio de la exintegrante de 'Esto es guerra': "Felicidades a nuestra preciosa Miss Perú 2017 Prissila Howard, quien acaba de contraer matrimonio en la ciudad de Cajamarca", indica la dedicatoria.

"La familia de Miss Perú te desea siempre lo mejor y estamos tan emocionados por este paso en tu vida. Felicidades reina bella", se lee en la publicación que la organización difundió en sus redes sociales.

