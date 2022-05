Gian Piero Díaz y Renzo Schuller cuando conducían el reality "Combate". | Fuente: Facebook | Combate

El ingreso de Renzo Schuller como reemplazo de María Pía Copello en la conducción de "Esto es Guerra", ha generado reacciones divididas en las redes sociales. Incluso, la propia Magaly Medina se animó a opinar sobre el nuevo reto en la trayectoria del popular "Shu shu".

Sin embargo, la declaración que ha concitado mayor atención de algunos medios fue la de su excompañero, Gian Piero Díaz. Como se recuerda, ambos personajes estuvieron en la conducción del desaparecido reality, Combate, por un periodo de casi 8 años.

Posteriormente, "Combate" fue absorbido por "Esto es Guerra" y Gian Piero Díaz fue presentado como nuevo conductor del programa junto a Mathías Brivio. Al parecer, esto no fue del agrado de Renzo Schuller, quien, en ese entonces, prefirió no hablar sobre el tema.

SOBRE EL INGRESO DE RENZO SCHULLER A "EEG"

El reciente jale de Renzo Schuller a "Esto es Guerra", motivó a la prensa de espectáculos a buscar las declaraciones de Gian Piero Díaz; no obstante, el conductor evitó opinar al respecto porque sólo está enfocado en su trabajo.

"No voy a comentar nada al respecto, prefiero no hacerlo. Les mando un cariño muy grande, estoy tranquilo acá, estoy haciendo lo que me gusta, chambeando duro y parejo con las dos producciones. Yo me preocupo más por mi equipo y por mi producción", contestó.

NO REGRESARÍA A COMBATE

Pese a la insistencia de los reporteros, Gian Piero dejó en claro que no estaba pendiente del nuevo reto de su excompañero. "No estoy mirando al lado ahorita, estoy concentrado en mi chamba, y la verdad prefiero no emitir ningún tipo de comentario", agregó.

Antes de culminar sus declaraciones, el conductor respondió a la pregunta sobre la posibilidad de que "Combate" vuelva a la televisión. Sin embargo, descartó esa posibilidad a corto plazo por estar abocado a sus proyectos. "Yo ya estoy feliz", dijo a "Amor y Fuego".

