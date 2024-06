"¡Qué tal reinició de Windows!": Hugo García sufrió aparatoso accidente durante competencia de ciclismo de montaña

El modelo y deportista Hugo García sufrió un accidente durante una competencia de ciclismo de montaña. | Fuente: Instagram: @hugogarcia

Vivió el susto de su vida. Hugo García, participante del reality Esto es Guerra, experimentó momentos de terror al sufrir un aparatoso accidente mientras competía en ciclismo de montaña durante el fin de semana. El también influencer alarmó a sus seguidores al compartir las imágenes del lamentable hecho en sus redes sociales.



"¡Qué tal reinició de Windows el de ayer! Les dejo el video de la caída que tuve en el Eco Fest", escribió en Instagram. García, pareja de la modelo Alessia Rovegno, perdió el control cuando su bicicleta se salió del camino, se elevó por los aires y finalmente cayó al suelo, golpeándose fuertemente contra el terreno rocoso. Las imágenes fueron captadas por la cámara que llevaba sujeta en su casco.

¿Cómo se encuentra Hugo García tras el accidente?

"¿En serio llegué?", se le escucha decir a Hugo García en el video que registró el accidente. "Tranquilo, soy paramédico y te voy a ayudar. ¿Puedes respirar?", le preguntaron mientras Hugo respiraba con agitación. Aún desorientado, Hugo insistió: "¿En serio llegué?". Tras ser atendido, comentó: "Suerte que no me he roto nada".



Aunque Hugo salió ileso de la caída, su comunidad de fanáticos y amigos se preocupó. "¡Animal, casi te matas!", le escribió Fabio Agostini; mientras que Mario Irivarren se alarmó al notar: "Hay un poco de camino entre todas esas piedras". Por su parte, la modelo Luciana Fuster le envió un emoji con las manos juntas en señal de oración.



Tras recuperarse, Hugo García, campeón nacional en la categoría E-bike Pro del Enduro Series Perú en 2023, tranquilizó a sus seguidores y agradeció a "todos los que me ayudaron y estuvieron pendientes". "Solo quería saber si había llegado a la meta... ¡Bueno, no llegué!", bromeó.

Hugo García regresó a Esto es guerra

Después de estar alejado de Esto es guerra por proyectos personales, Hugo García se mostró emocionado por volver a la temporada doce del reality de competencia. El modelo y deportista se puso nervioso al pisar nuevamente el set de televisión y no dudó en abrazar a la conductora Johanna San Miguel. "Estoy demasiado nervioso, feliz de regresar a mi casa. Me gusta ver rostros nuevos y caras conocidas con quienes he vivido momentos inolvidables", comentó.

