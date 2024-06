Leonard León envió un mensaje al Grupo 5: "Quieren imponer que solo se escuche la voz de Christian Yaipén"

Con cerca de 20 años de carrera musical, Leonard León formó parte de una de las agrupaciones más importantes de la cumbia: el Grupo 5. Si bien su paso por la orquesta hizo que se consolidara en la industria musical para iniciar su trayectoria como solista, hoy se refirió a las razones de los líderes de la banda tras eliminar sus videos de YouTube. Aunque aún tiene temas que no se han borrado, considera que no se debe quitar parte de la historia de la agrupación.

¿Qué dijo Leonard León sobre la decisión del Grupo 5 de eliminar sus canciones?

Como se recuerda, desde hace meses se armó una polémica porque en la plataforma de YouTube no hay temas que grabaron los antiguos integrantes del Grupo 5, ya que las regrabó Christian Yaipén, por ello, Leonard León considera que está mal esta decisión debido a que “nosotros hicimos un buen trabajo”, en referencia a los cantantes que pasaron por la agrupación norteña.

“El primer tema que yo grabé con el Grupo 5 se llamó Perdóname, es un tema lindísimo. Bueno, ya no lo encontramos por decisión de ellos. No estoy de acuerdo en que lo hayan quitado porque hay muchas personas que les gustaba la versión mía. En este caso, yo pienso que han querido, imponer que solo se escuche la voz de ellos y de Christian Yaipén, y lo digo en buena onda. Eso es lo que puedo pensar, pero no deberían borrar la historia. Entiendo que ahora quieren hacer lo mismo que al inicio del Grupo 5, que el papá empezó cantando los temas principales del grupo”, dijo en el programa Siempre en casa, de RPP.

Algunos temas de Leonard León siguen en YouTube, por lo que el cantante asegura que el público ya se acostumbró a su voz y que es difícil que escuchen el tema en interpretación de Christian Yaipén.

“Christian estaba pequeño en ese tiempo y quienes asumíamos teníamos la responsabilidad de grabarlo bien porque eran temas importantes para la cumbia peruana. Entonces, la gente se acostumbró a escuchar la voz de nosotros y, de un momento a otro, se escucha la voz de él, es bastante difícil”, agregó.

¿Leonard León volverá al Grupo 5?

"Le diría que muchas gracias, pero no", dijo entre risas Leonard León. Actualmente, prefiere continuar con su carrera como solista y ya no quiere regresar a formar parte de una orquesta porque está encaminado. “Le daría un fuerte abrazo y le diría ‘Christian ya pues, mi hermano, no estén bajando los videos, ¿qué pasa?”, continuó bromeando.

Por otro lado, el intérprete de Una mujer como tú reiteró que es decisión de ellos eliminar los videos porque son una empresa conformada. "No hay necesidad de borrar el trabajo de nosotros porque nos están diciendo que prácticamente no sirve, pero sí sirve porque yo lo he experimentado", aclaró.

Asimismo, se refirió a la molestia de Dantes Cardosa, quien arremetió contra el Grupo 5 debido a que no hay rastro de su paso por la famosa orquesta.

"Lo que pasa con Dante es que a él le han bajado todos los temas y en mi caso hay algunos todavía no, pero de él ya no hay nada. Es comprensible su molestia. Puedo pensar que están equivocados, pero es su empresa", aseguró León.

