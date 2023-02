Rafael Cardozo conoció a su expareja Carol Reali en el modelaje y luego empezaron una relación en "Esto es Guerra". | Fuente: Instagram / Rafael Cardozo

Luego de más de 11 años juntos, los exparticipantes de "Esto es Guerra", Rafael Cardozo y Carol Reali (más conocida como 'Cachaza'), terminaron su relación sentimental. Fueron durante mucho tiempo una de las parejas más sólidas del reality juvenil y hasta hubo un compromiso de por medio.

Cardozo confesó haber atravesado por etapa muy complicada después de la ruptura. "Lloré mucho, solo, aunque dos personas que me vieron llorando, mi amigo el DJ y la señora que trabaja en mi casa, lloró conmigo, fue difícil para mí, muy difícil", sostuvo en una reciente entrevista con el programa Estás en todas.

El exchico reality afirmó que en un momento intentó retomar su relación con 'Cachaza', pero ella se negó. "Traté de solucionar las cosas, ver un camino (...) Tenía errores en la relación y si no entraba en esto, no lo hubiese corregido nunca. No hay un culpable, fue de las dos partes. Es imposible ser perfecto", manifestó.

Rafael Cardozo: "Tienes que entrar a una relación respetando la anterior"

En la actualidad, 'Cachaza' tiene una nueva pareja, pero para Rafael Cardozo ella no debería exhibir tanto en redes sociales su romance que tiene con André Bankoff. "Mi hija tenía un cariño por Carol, siempre la seguía y todo en redes, pero yo nunca fui de compartir mucho de mi relación. Las últimas fotos fue cuando entregué el anillo", afirmó.

De hecho, el exconcursante de "Esto es Guerra" se mostró sorprendido ante lo que para él es otra Carol Reali. "Yo sigo siendo lo mismo y cuando dicen que conocemos a las personas en los peores momentos o cuando se aleja, yo la estoy conociendo ahora también, novedad para mí (...)", dijo.

"He aprendido que tú puedes enamorarte al día siguiente, no hay problema, hay que haber un luto, de repente de mantenerlo en privado. Tienes que entrar a una relación respetando la anterior también, entonces no el luto de no enamorarse, ese luto no existe, te enamoras, te enamoras", agregó.

Rafael Cardozo se fue de "Esto es Guerra"

En medio de los rumores sobre ruptura con 'Cachaza', Rafael Cardozo decidió retirarse de "Esto es Guerra", luego de que un concursante le preguntara si estaba soltero. "Me fui muy molesto cuando estaba saliendo chismes de que estaba terminando mi relación, que era verdad, yo no quería que hablen del tema y yo pedí no hablen del tema, no hablen del tema", señaló al respecto.

Cardozo indicó que sintió que "ignoraron sus sentimientos", pues para él no era cualquier relación la que tenía con Carol Reali al haber compartido con ella "12 años conviviendo". Al ser consultado si volvería al programa de concurso, afirmó que sería "ya no para competir". "Si me dan una oportunidad de co-conducir, puedo entrar y sumar mucho", indicó.

