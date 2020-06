Rebeca Escribens celebra sus 43 años este 11 de junio. | Fuente: Instagram

La conductora de América Espectáculos, Rebeca Escribens, cumple este 11 de junio un año más de vida, por lo que aprovechó su onomástico número 43 para pedir un deseo.

"Mi deseo esta vez es público. Que todo vuelva a la normalidad con la ayuda de todo el mundo (...) Gracias por regalarme un año más, vamos a seguirla luchando”, expresó para luego soplar las velas.

Además, fiel a su estilo, la presentadora decidió mostrar su portaligas y recalcó que está orgullosa de su edad. “Tengo mis 43 años bien puestos”, dijo entre risas. “El botox ya se fue de mi frente”, agregó en otro momento.

La también actriz estuvo conduciendo el programa desde su casa, debido a la cuarentena por el nuevo coronavirus, pero esta semana retornó al set de televisión de Pachacamac.

Anteriormente, Rebeca Escribens habló sobre su trabajo y de cómo este le permite afrontar el confinamiento y la crisis por la pandemia de la COVID-19.

"A veces me levanto con ganas de llorar, me maquillo y me visto sin querer pero, de pronto, cuando prenden las luces y las cámaras, mi tristeza o el desánimo se va", expresó para el diario Correo.

"Te lo juro por la memoria de mi madre que mi trabajo es terapéutico, es la inyección de vitaminas que necesito. Me hace bien comunicarme", añadió.

Asimismo, la presentadora recomendó a sus seguidores que, en este tiempo de pandemia, busquen oportunidades y vean las cosas con optimismo.

"Yo invito a todas las personas a que lo hagan, porque si vives lamentándote lo único que vas a conseguir es atraer cosas negativas a tu vida. En base a resiliencia y reinvención he vivido, no a partir de la pandemia, sino desde que murió mi mamá cuando yo tenía 22 años. Desde ese momento supe cómo utilizarlas, con caídas, errores y aciertos, así le ando dando", concluyó Escribens.