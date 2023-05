Rebeca Escribens sobre su parentesco con la Miss Perú 2023: "Es mi sobrina, pero no nos conocemos"

Rebeca Escribens despejó las dudas en torno al parentesco que tiene con la flamante Miss Perú 2023, Camila Escribens. La conductora de América Televisión dijo que la reina de belleza es nada menos que su sobrina, pero sorprendió a más de uno al detallar que aún no ha tenido la oportunidad de conocerla.

"Efectivamente es mi sobrina, no he tenido la oportunidad de conocerla, ella se ha criado en los Estados Unidos. Ella es nieta del hermano de mi papá, de mi tío Walter. Su padre es primo hermano mío. No nos conocimos porque se ha criado en otro país", expresó en América Noticias.

A pesar del distanciamiento con su sobrina, Rebeca Escribens no dudó en enviarle un mensaje alentador tras coronarse en el certamen. "Espero que se ponga las pilas y trabaje duro. Te toca demostrar que puedes traer la corona del Miss Universo", resaltó.

El jueves 18 de mayo, Camila Escribens se convirtió en la sucesora de Alessia Rovegno y representará al país en el certamen internacional del Miss Universo de este año. El jurado que eligió a la nueva Miss Perú 2023 estuvo conformado por Olga Zumarán, Natalie Vértiz, Valeria Piazza, Romina Lozano, William Duarte, José Luis Castro y Kike Sánchez.

¿Quién es Camila Escribens, la nueva Miss Perú 2023?

Camila Escribens se coronó como la nueva Miss Perú 2023 y será la representante peruana en el concurso internacional Miss Universo. La modelo, que representó a Perú USA en esta edición, tiene 24 años y es la tercera vez que participó en el certamen, donde anteriormente ocupó el lugar de primera finalista en la edición 2019. Con ese título, Escribens representó a Perú en el Miss Grand International de ese año.

Escribens participó en las ediciones 2019 y 2021 del Miss Perú. Hace cuatro años, la modelo se ubicó como la primera finalista y Miss Grand Perú. La ganadora de esa edición fue Anyella Grados, quien fue destituida tras la difusión de un polémico video en el que se le veía en estado de ebriedad.

Luego de que le retiraran la corona a Grados, se esperaba que Camila Escribens, en ese momento Miss Grand Perú y quien quedó en segundo lugar, asumiría la corona. Sin embargo, la organización anunció que se realizaría un nuevo concurso. Durante los meses que demoró ese proceso, Escribens se convirtió en la cara de la organización en las actividades pactadas previamente.

En 2020, Camila Escribens fue coronada como Miss Supranational, pero tuvo que retirarse de la competencia por problemas de salud.