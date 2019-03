Escribens, quien representó a Perú- USA, fue blanco de críticas tras su llegada al certamen. | Fuente: Instagram

Si bien se creía que tras la destitución de Anyella Grados como Miss Perú 2019, la sucesora sería Camila Escribens, coronada Miss Perú Grand en la misma edición, por ser la primera finalista del concurso, la decisión del certamen fue otra. Ella, elegida como representante en el concurso Grand International, no será la Miss Perú 2019, se mantendrá con su corona y se convertirá en la cara de la organización en las actividades pactadas previamente.

Jessica Newton, directora de la organización, confirmó que se elegirá a una nueva Miss Perú 2019, quien competirá en el concurso internacional.

Escribens, quien representó a Perú- USA, fue blanco de críticas tras su llegada al certamen. Muchos afirmaban que ella era la favorita para ganar por parte de la organización. Al quedar como primera finalista, las críticas se fueron con Anyella Grados, quien se coronó como la representante peruana.

La modelo también fue parte del grupo de reinas de belleza que participaron en el Festival de Rioja, lugar donde se desencadenaron los polémicos hechos que finalizaron con la destitución de Grados, ella no fue parte de los videos filtrados.



LE MOSTRÓ SU APOYO

Junto a Jessica Newton, organizadora del certamen, Escribens le brindó su apoyo a la actual reina de belleza ante la difusión de un video en estado de ebriedad.

"Que sea fuerte. Yo sé que las redes ahorita están horribles. En verdad ayer no entré a las redes por que no quería saber nada y (a Anyella) espero que estés bien. Sabes que tienes nuestro apoyo y nunca quisiéramos que estés mal", dijo.

Tanto Escribens como Newton descartaron alguna comunicación con Anyella. "No he hablado con Anyella. Estoy triste, toda esta situación me duele, no solo a mí sino también a mi organización y es super mala la situación que se está viviendo", dijo.



Ante la posibilidad de obtener la corona tras la destitución de Grados, Escribens dijo que "respetaría la decisión de su organización".