Emilia Drago quiere ser la ganadora de "Reinas del show": "Voy a dar lo mejor de mí". | Fuente: Instagram

La actriz Emilia Drago se siente confiada del desempeño que viene realizando en “Reinas del show” y sueña con ganar la corona de esta segunda temporada. Además, agregó que este concurso está fuerte por sus compañeras.

“Las 10 personas que participamos estamos en un nivel bien fuerte y, de verdad, que todas tenemos nuestro estilo, porque, incluso, Gabriela e Isabel, que son las más profesionales, por así decirlo, al igual que todas, somos bailarinas”, dijo la artista.

Por otro lado, Emilia Drago comentó que se ve con la copa de “Reinas del show” en la mano y esa fue su mayor razón para formar parte del programa.

“Yo quiero ganar. Si no quisiera ganar, imagínate para qué me meto a una competencia. Sí, quiero ganar de todas maneras. Por lo pronto, yo voy a dar lo mejor de mí. Hay muchas cosas que ya no dependen de mí, pero todo lo que esté a mi alcance lo voy a hacer”, señaló a El Trome.

Emilia Drago es participante de la segunda temporada de "Reinas del Show". | Fuente: Instagram

Discusión en 'Reinas del Show'

Hace una semana, Milena Zárate cuestionó el desmayo de Melissa Paredes en “Reinas del show”, cuya segunda temporada inició este mes: “Yo no le creo, lo que pasa es que ya se puso de moda el mal Paredes, desmáyate si puedes. Es que es una buena salida cuando vemos que algo no nos está saliendo”, fueron las palabras de la colombiana.

Al respecto, la protagonista de “Dos hermanas” dejó claro que no se sintió cómoda al escuchar los comentarios de la otra participante. “Qué mala leche para hacer eso, de verdad me sentí muy mal. Casi me voy”, expresó. “Me parece de muy mal gusto que encima se atreva a decir [ese comentario] en vivo… Desubicada”.

“Me parece de mal gusto que ella [Milena Zárate] lo haga, porque no tenemos la confianza”, añadió Melissa Paredes, quien también confesó que la actividad de llevar un programa matutino resulta muy distinto a bailar en la pista los sábados, pues esto último es mucho más agotador.

