"Reinas del Show", "La Voz Senior" o "JB en ATV": ¿Qué programa lideró el ráting del sábado 11 de setiembre? | Fuente: Composición

“Reinas del Show” lideró el ráting del sábado 11 de setiembre ya que estuvo lleno de polémicas. Gisela Valcárcel le envió un mensaje a Magaly, la permanencia de Lady Guillén, el desmayo de Melissa Paredes y más.

Sin embargo, no tuvo un puntaje tan alto como hace una semana, esta vez, solo logró 12.5. En segundo lugar, se ubica “JB en ATV” con 9.4 donde parodiaron a Gianluca Lapadula y Gareca.

Pisándole los talones en el ráting se encuentra “La Voz Senior” que con 9.3 puntos logró colocarse entre los programas más vistos de la televisión.

Melissa Paredes se desmayó en "Reinas del Show"

Melissa Paredes desmiente especulaciones de embarazo tras sufrir un desmayo en “Reinas del Show”. Una semana atrás, la conductora de “América Hoy” se descompensó en vivo luego de lucirse con una rutina de baile y, recientemente, habló de lo sucedido a raíz de los ataques que recibió de Milena Zárate.

“Descarto embarazo, eso no es. Me parece que es algo del oído o por la dieta más que todo”, dijo la actriz peruana en declaraciones para GV Producciones. “Mi esposo [Rodrigo Cuba] se preocupó mucho”, agregó y admitió que, pese a que ambos tienen planes de tener un segundo hijo, ahora no es el momento indicado.

“Sí, claro. Estamos planes de otro bebé, pero todavía no”, detalló Melissa Paredes sobre los deseos de agrandar más su familia en su matrimonio con el futbolista ‘Gato’ Cuba. “Quizá para este año sí, pero todavía más adelante, que acabe ‘Reinas del Show’. No puedo ahora embarazarme y bailar”.

