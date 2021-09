Melissa Paredes reveló que padece de vértigo postural. | Fuente: Instagram / "El Gran Show"

En la cuarta gala de "Reinas del Show", Melissa Paredes consiguió superar a su rival Lady Guillén en la pista de baile. Esta vez sin contratiempos, la presentadora de televisión no padeció ninguna descompensación, como le ocurrió a inicios de septiembre, y tuvo oportunidad de explicar el motivo de sus desvanecimientos.

"En cuanto a mis mareos, ya estoy medicada...", señaló la conductora de "América hoy" en diálogo con la prensa, después de su presentación en el 'reality' de baile. "Eso es lo que me faltaba para tener seguridad en la pista. Me pasaba en pocas ocasiones, pensé que era relación con el estrés".

Aunque al inicio no le dio importancia, Melissa Paredes contó que estos síntomas empezó a sentirlos cuando trabajaba en la telenovela "Dos hermanas". "Luego empezó aquí [en 'Reinas del Show'] y pensé que también era por el estrés, porque otra vez estaba bajo presión, pero los mareos seguían", dijo.

"Entonces fui al otorrino y me diagnosticaron vértigo postural del oído derecho, que son unos cristales que se desacomodan, no están en sus canales. Me hicieron un procedimiento y tomo pastillas cada ocho horas", indicó.



Tres sentenciadas en "Reinas del Show"

De acuerdo con Melissa Paredes, actualmente no se encuentra "al 100%" dentro de la competencia de baile de "Reinas del Show". "Estoy al 70%, pero antes me giraba todo el set, ahora hay un pequeño remesón", detalló.

Sin embargo, su mejoría pudo sentirse durante la última emisión del programa conducido por Gisela Valcárcel, donde tres participantes quedaron sentenciadas: Vania Bludau, Diana Sánchez y Milena Zárate.

Ni el merengue de Bladuau, ni el chachá de Sánchez, ni el mambo de Zárate convencieron al jurado y las tres deberán competir entre ellas para asegurar su permanencia en el programa.

Por otro lado, llamó la atención de que la última emisión de "Reinas del Show" se realizara sin la cantante Yolanda Medina en la competencia y la ausencia de la mesa de los especialistas que semanas anteriores habían acompañado al jurado.

