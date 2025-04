"Me dio donde más me duele": Renato Rossini revela su lucha contra el Parkinson

El actor se sentó en el temido sillón rojo de El valor de la verdad y, con valentía, compartió su lucha contra el Parkinson. Reflexionó sobre la vida, la muerte y el profundo impacto que la enfermedad ha tenido en su carrera.

La promoción de El Valor de la Verdad no exageraba cuando anunciaba que Renato Rossini revelaría un "secreto desgarrador". Tras abordar su vida amorosa, el actor peruano, recordado por su papel de galán en telenovelas, confesó por primera vez que, a los 54 años, enfrenta una batalla contra el Parkinson, una enfermedad incurable que le ha transformado la vida.

Durante el programa, después de responder con la "verdad" a 18 preguntas, Beto Ortiz le planteó la pregunta más difícil de la noche: "¿Tienes Parkinson?" Tras una breve pausa, Rossini, sentado en el temido sillón rojo, respondió: "Sí, el Parkinson es una enfermedad bien fregada", dijo, con una voz cargada de pesar.

¿Cómo se enteró del diagnóstico?

El actor relató que los primeros síntomas comenzaron con un problema en su pie izquierdo. "Fui donde un neurólogo. Me hizo unas pruebas y me dijo: ‘Tengo una mala noticia... es un 80% probable que tengas Parkinson’", recordó. “Fue como si me jalaran la palanca del inodoro y me fuera por ahí. No lo creí”, confesó, aunque, después de consultar con varios médicos, la enfermedad fue confirmada.

A pesar de las dificultades físicas que enfrenta, como los temblores cuando se pone nervioso y el endurecimiento de sus músculos, Rossini explicó que el Parkinson lo ha llevado a valorar cada día como un regalo. "A veces ves a alguien y no sabes lo que lleva dentro", reflexionó, agradecido por los pequeños momentos de la vida.

El dolor físico constante también forma parte de su día a día: "No duermo más de cuatro o cinco horas seguidas. Mi cuerpo me duele, tengo calambres, tomo muchas pastillas al día. Pero todo esto me ha enseñado a apreciar lo maravilloso de la vida", explicó con una mezcla de resignación y gratitud.

"Me dio donde más me duele"

Sin embargo, fue cuando Rossini compartió cómo la enfermedad afecta su carrera como actor que la emoción se hizo palpable. "A mí, como actor, me dio donde más me duele. ¿Me entiendes?", dijo con la voz quebrada. "Porque la herramienta de tu trabajo es tu cuerpo, la expresión corporal, la gestualidad... Y cuando me pongo nervioso, comienzo a temblar". Con una mirada nostálgica, agregó: "Me gustaría seguir actuando".

El momento más reflexivo llegó cuando Beto Ortiz le preguntó: "¿Le tienes miedo a la muerte?" Rossini respondió sinceramente: "Sí", y explicó que, al tener una condición incurable, no puede evitar pensar en el tiempo que le queda por vivir. "Cuando me despierto con dolores intensos, me pregunto: ‘¿Cuánto más?’", dijo. "El miedo está en el deterioro, en cómo tu cuerpo se va destruyendo".

Aunque solo le restaba una pregunta para recibir el premio mayor de El valor de la verdad, Rossini decidió detener su participación en el programa, optando por retirarse con los 25 mil soles ganados. Su decisión no fue por el dinero, sino por la convicción de que, al compartir su diagnóstico, ayudaría a que más personas tomaran conciencia sobre esta enfermedad.

