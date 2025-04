Renato Rossini revela en 'El valor de la verdad' que Christian Meier lo ignoró cuando le pidió ayuda

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Renato Rossini es el próximo invitado de El valor de la verdad (EVDLV), donde revelará impactantes detalles de los momentos más complicados de su carrera como actor, incluyendo una decepcionante experiencia con su colega y cantante peruano Christian Meier.

Según el avance del programa conducido por Beto Ortiz, Rossini dijo que, tras regresar de Miami en busca de nuevas oportunidades laborales, intentó contactar a Meier sin éxito, pese a que en el pasado él mismo lo había apoyado.

"Christian me llama y me dice: 'Voy a ir a Colombia a hacer unos castings', y le digo: 'Quédate en mi casa'. Pero cuando yo regreso de Miami con una mano atrás y otra adelante para hacer un casting en Colombia, trato de comunicarme con él y la única respuesta que tuve fue tutututu (teléfono apagado)", reveló.

Cabe recordar que Renato Rossini y Christian Meier trabajaron juntos en la telenovela Malicia, en 1995. De hecho, un año antes, habían coincidido en la miniserie El ángel vengador: Calígula, protagonizada por Julián Legaspi.

Renato Rossini dará detalles de su paso por la cárcel

Renato Rossini también contará cómo fue su experiencia en la cárcel y sus impresiones al escuchar que iba a ser trasladado a un centro de reclusión.

"Me dijeron: 'Bueno, ahora lo vamos a trasladar a la prisión estatal'. Yo me puse pálido. Me pusieron mi mameluco, luego me hicieron fotos de costado y de frente", acotó.

En ese sentido, mencionó que dentro de prisión le dieron "una mala noticia". "Yo dije: ¡¿qué?!", expresó.

Finalmente, se supo que el exparticipante de El gran show y El gran chef famosos revelará un oscuro y temible secreto. "Hay que vivir cada segundo, cada minuto como si fuera el último... la vida no siempre es una escena perfecta. Me abro con ustedes en El valor de la verdad", dijo en uno de los avances del programa.

La preguntas que Renato Rossini responderá en El valor de la verdad

Renato Rossini se sentará en el temido sillón rojo y responderá una serie de preguntas, algunas de ellas son:

¿Tuvieron relaciones tu hijo y tú con la misma mujer?

¿Te parecían ‘atorrantes’ los integrantes de Torbellino?

¿Has sido tendero en Estados Unidos?



El valor de la verdad con Renato Rossini se emitirá este domingo 20 de abril por la señal de Latina.