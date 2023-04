Renato Tapia rompió su silencio y aseguró que esta situación la manejará en privado por el bien de su familia. | Fuente: Selección Peruana

Después de que en enero de este año Daniela Castro denunciara que Renato Tapia no quería reconocer a su hijo, la abogada Claudia Zumaeta reveló que el futbolista se ha acercado a la Embajada de Perú en España para hacer los trámites y darle el apellido al niño de seis años.

“Como había diferentes formas de hacer el reconocimiento (de filiación del menor), él lo hizo a través del consulado por una minuta. Ya lo envió, lógicamente ahora lo estamos inscribiendo en el Ministerio de Relaciones Exteriores, que es el conducto regular-legal, luego pasa a Sunarp y, como última instancia, se inscribe en el Reniec, de manera que allí el menor ya podrá tener el apellido del papá, así que cuando suceda sacaremos el comunicado”, dijo la letrada para El Trome.

Asimismo, aseguró que estos trámites administrativos no demoran mucho y pronto su hijo tendrá el apellido de Renato Tapia en su DNI.

Según contó Daniela Castro en el programa de Magaly Medina, el deportista tuvo una relación con ella en la adolescencia. Después de años se volvieron a encontrar y tuvieron un encuentro de una noche donde ella quedó embarazada a los 21 años.

Renato sí conoce a su hijo

"Fuimos a Cieneguilla y fue en enero que Renato Tapia aparece, lo vio, lo cargó. Y me dijo que confíe en su primo, que no tenía una vida agradable, pero lo hacía por sus hijos", comentó Daniela Castro mientras se mostraba en Magaly Tv: La firme una foto del futbolista con el niño. "Pedí ayuda a un abogado y se lo mandé a Renato de que si no se comunicaba conmigo iba a tomar acciones legales, ahí me contestó".

¿Por qué no hubo prueba de ADN? La razón fue porque el deportista ponía pretextos para hacerse el examen así que no obtuvo los resultados. Además, precisó que Andrea Castro, la esposa de Tapia, tiene conocimiento de la existencia del menor, al igual que los padres de él. Castro presentó a su hijo a toda la familia del padre y reconocieron al niño que también tiene afición por el fútbol.

De acuerdo con la abogada de la mujer, se tiene que hacer una demanda y "exhortamos al señor Tapia que lleguen a un acuerdo, que haya voluntad porque son derechos irrevocables porques es un derecho a la identidad".

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER+ 22 Sobre dos películas en cartelera que sorprendieron para bien y para mal

De un lado, un estreno aclamado por mucha gente; del otro, una extrañeza que sorprendió a muchos. ¿Qué tal estuvieron estos filmes? Renato León conversó con el crítico de cine Jose Carlos Cabrejo y tuvieron unas opiniones que sorprenderán a más de uno. ¡Dale play y adivina de qué películas se trata!