En Instagram, el ex chico reality Mario Hart emitió su opinión sobre la pelea entre J Balvin y Residente. | Fuente: Instagram

El enfrentamiento entre J Balvin y Residente traspasó fronteras y llegó a nuestro país. En medio del revuelo que Mario Hart emitió su opinión sobre la pelea que han tenido ambos artistas.

Por medio de sus redes sociales, el ex chico reality mostró su rechazo ante la rivalidad de los intérpretes después de que el colombiano generara polémica al decir que hubo ‘boicot’ en los Latin Grammy del año pasado.

“Team Residente – Team J Balvin”, puso Mario Hart en sus historias de Instagram para saber la opinión de la gente, pero reveló que no escogió ninguna porque no debe existir ese tipo de peleas en la industria musical.

“No estoy de acuerdo”, dijo el piloto de autos a su más de medio millón de seguidores.

¿CUÁL ES EL ORIGEN DEL ENFRENTAMIENTO ENTRE RESIDENTE Y J BALVIN?

La pelea empezó cuando el artista colombiano invitó a todos los cantantes de la industria urbana a 'boicotear' los premios Latin Grammy 2021, según afirmó, debido a la poca atención que los organizadores le daban al género urbano.

"Los Grammys no nos valoran, pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros porque se merecen todo el respeto. Pero ya el truco está aburrido. Les damos rating, pero no nos dan el respeto. PD Estoy nominado para que no vengan que estoy dolido", dijo el colombiano en aquella ocasión.

La petición no fue bien recibida por Residente, quien criticó la posición de Balvin. Es sabido que el puertorriqueño es un gran admirador de Rubén Blades y no iba a permitir que su reconocimiento como Persona del Año en la ceremonia fuera opacado por terceras personas, por esa razón, le afectó tanto que J Balvin llamara al boicot de estos premios.

