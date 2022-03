Residente llama "cobarde" y "racista" a J Balvin en una dura "tiradera" | Fuente: Instagram

El enfrentamiento entre Residente y J Balvin se reavivó con el estreno de "BZRP Music Sessions #49", tema que en buena parte dedicó el rapero boricua al cantante colombiano. La letra dejó muy mal parado al 'Niño de Medellín', quien lejos de contratacar a su colega, solo se limitó a compartir una frase.

Fue a través de sus redes sociales que José Osorio Balvin, publicó un video en el que aparece en un carro repitiendo la frase de una canción: "Deja que los problemas se resuelven no devolviendo maldad, un caballero nunca habla, aunque sepa la verdad... Amén".

No ha sido el único clip que compartió J Balvin luego de todo el escándalo desatado por el tema de Residente. También recurrió al sentido del humor con unas publicaciones en las que no cesaba de repetir la frase: "Me entiende". El colombiano citaba esta expresión mientras realizaba distintas actividades en su día.

SU MADRE SUPERÓ EL CORONAVIRUS

En otro video hizo referencia a los valores que le enseñó su madre y la importancia de guardar silencio en los momentos clave. "Me entiendeeeeee, lo único importante mi familia", dijo el artista luego de contar que su progenitora había superado el coronavirus y pronto estará en casa.

J Balvin compartió además un extracto de una entrevista muy significativa en su carrera en la que habla de su vida y de cómo ahora él, es su máxima prioridad. Un encuentro con otras personalidades importantes que reflexionan de la fama, del éxito y el dinero.

LA EXPLOSIVA 'TIRADERA'

El cantante de música urbana René Pérez, más conocido como Residente, encendió el último viernes las redes sociales con una dura "tiradera" (ataque verbal a través de las letras de las canciones) contra el intérprete colombiano J Balvin, al que llama "cobarde" y "racista".

El rapero puertorriqueño publicó una canción junto al productor y DJ argentino Bizarrap en la que revive la disputa que mantiene con J Balvin a raíz del boicot del colombiano a los Latin Grammy de 2021.

"Este cobarde corderito mancebo es que como un desayuno vegano, sin huevos", dice en el tema lanzado la noche del jueves Residente, quien fue miembro fundador y vocalista de Calle 13.

OTRAS "TIRADERAS"

Similares "tiraderas" han ocurrido desde los inicios del género urbano latino entre Héctor "El Father" y Don Omar, Polaco y Tempo, Residente y Tempo, Cosculluela y Ñengo Flow, entre otros, aunque la mayoría de ellos ya hicieron las paces.

El pasado diciembre, el artista urbano puertorriqueño Rauw Alejandro presentó su sencillo "Hunter", que era una "tiraera" contra su compatriota Jhay Cortez, de quien dijo que no estaba llenando sus conciertos y que no era muy conocido.



