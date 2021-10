El cantante Ricky Santos, conocido por participar en el reality "Yo Soy" como imitador de Luis Miguel y Ricky Martin, se hizo presente en la más reciente gala de "El Retador" de Televisa. | Fuente: Instagram/ Ricky Santos

El cantante Ricky Santos, conocido por haber participado en el reality "Yo Soy" como imitador de Luis Miguel y Ricky Martin, se hizo presente en la más reciente gala de "El Retador", programa de Televisa que tiene como jurado a Itati Cantoral, Mijares y Lucero. Retornando a su imitación de Ricky Martin, su primer personaje en la televisión nacional, el cantante de origen chileno sorprendió a los jueces y televidentes con su voz y gran parecido físico al artista puertorriqueño.

Antes de su presentación, Ricky Santos contó que en su país natal fue policía, pero no se sentía contento con la elección que hizo ya que no podía expresarse de una manera libre, así que no dudó en cambiar el uniforme por la música y asegura que ha sido "la mejor decisión de su vida".

Ricky Santos se apoderó del escenario de "El retador" con el tema Fuego de noche, nieve de día. Su presentación dejó sorprendidos a Itati Cantoral, Mijares y Lucero, quienes no dudaron en felicitar al artista chileno por su actuación y aseguraron que tiene muy bien estudiada la imitación a Ricky Martin.

Por su parte, Lucero aseguró que más allá de la actuación de esa noche, ella había escuchado a un gran cantante, así que le aconsejó que siga con su carrera, ya que cuenta con una gran voz y mucha facilidad de interpretación.

Mijares no se quedó atrás y coincidió con Lucero, felicitando a Ricky Santos por su gran talento. También le aconsejó que siga trabajando duró para alcanzar el éxito que tanto anhela. Fue una gran noche para el chileno, pero no logró su objetivo que era ganar el reality show mexicano.

Los ganadores de "El Retador"

Luis Adrián fue el ganador de Canto. El mexicano se encuentra cumpliendo cuarentena después de dar positivo a COVID-19, pero esto no fue impedimento para defender su título desde la habitación de hotel, así que cantó acapella. A pesar de la situación, el intérprete hizo una magistral interpretación de "Hoy tengo ganas de ti" y conquisto al público y se convirtió en el gran ganador.

En el baile, los ganadores fueron Gerardo y Michelle, quienes dejaron a los jueces y el público con la boca abierta por sus sorprendentes acrobacias, así que se convirtieron en los triunfadores absolutos.

Finalmente, Karla Delfín se hizo con el trofeo en imitación, ya que demostro ser la reina de las multivoces al hacer gala de su performance con el tema "Mudanza" en las que imitó a Lupita DÁlessio, Doña Lucha, Yuri, Lucero, entre otras.

