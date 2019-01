Ricky Trevitazo fue liberado tras ser detenido por no pasar pensión de alimentos a sus hijos

Ricky Trevitazo, integrante del grupo de cumbia Skándalo, fue liberado tras estar detenido cerca de 14 horas por supuestamente no cumplir con la pensión de alimentos.

Según el cantante, su detención fue por un "descuido" de su anterior abogado, quien no tenía actualizada la documentación de sus pagos de manutención. "El que no la debe no la teme", señaló.

"El descuido ha sido del abogado anterior porque no hizo actualización de documentación. Todo ya ha sido zanjado y sellado. El que no la debe no la teme. Uno no sabe cómo puede proceder la contraparte (su ex pareja). No hay ninguna deuda actualmente", dijo el cantante a la prensa a su salida del 47 Juzgado Penal de Lima.

Como se recuerda, en setiembre de 2018, el grupo Skándalo anunció una gira de reencuentro por los 18 años de fundación de la agrupación.

¿QUÉ PASÓ CON RICKY TREVITAZO?

Ricky Trevitazo se encuentra en el ojo de la tormenta, debido a que fue detenido la noche del último domingo por supuestamente no cumplir con la pensión de alimentos.

El parte policial, al que tuvo acceso el diario "Trome", detalla que la detención se dio el pasado domingo 27 de enero a las 11 de la noche tras un control de identidad. Fue en ese momento que la Policía intervino a Everth Rodríguez Trevitazzo, conocido en la farádula local como Ricky Trevitazo.

El informe también detalla que el cantante presentaba una orden de captura por el delito de Omisión a la Asistencia Familiar, el cual fue solicitado por el 47 Juzgado Familiar de Lima.

Guillermo Breña, mánager del grupo Skándalo y amigo personal de Ricky Trevitazo, habló sobre el duro momento que vive su patrocinado y le extraña que haya sido detenido porque a él le consta que "es un buen padre".

"Yo lo conozco y sé que es una persona súper responsable siempre está al tanto (de sus hijos). Es una de las personas más responsables que conozco como padre. Hemos trabajado juntos como seis meses. Cuando fuimos a trabajar a Chimbote y teníamos compromisos como grupo, él prefirió ir a ver a sus hijos. Pongo las manos al fuego por él como padre", señaló Breña al programa "Válgame Dios".

Por otro lado, el abogado de Ricky Trevitazo tomó este caso con calma y confía en que todo se trata de un malentendido porque la orden de captura es pasada. "Viene cumpliendo, pero se trata de una deuda anterior. Por descuido y por no notificarlo al Juzgado es que detenido", dijo la defensa del canta a "Trome".