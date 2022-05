Aunque parecía ser una de las parejas más estables del medio, Melissa Paredes y Rodrigo Cuba se divorciaron tras 5 años de matrimonio. | Fuente: Instagram

Tras meses de guardar silencio, Rodrigo Cuba concedió una entrevista al programa de Magaly Medina para contar su versión sobre la relación de pareja que mantenía con Melissa Paredes de quien finalmente se divorció tras el 'ampay' que protagonizó con el bailarín, Anthony Aranda.

La periodista presentó un adelanto de la entrevista que se emitirá el próximo lunes y sostuvo que el futbolista habló "con mucha sinceridad"; además, reveló detalles poco conocidos sobre los cinco años que vivió con la modelo, especialmente sobre la gestión de las cuentas del hogar.

"Yo me encargaba de pagar a la empleada, mantener la casa... Ella lo que hacía con su dinero es gastar en sus extras porque no pagaba ni su teléfono celular. No pagaba su seguro de salud, no pagaba el seguro de su carro, el mantenimiento de su carro", dijo Cuba en la entrevista.

"A raíz de todo esto yo le digo: 'empieza a pagar todas tus cosas, empieza a pagar la mitad de luz, la mitad del condominio, empiezas a pagar la mitad de las cosas como corresponde'. Lo primero que hice fue cancelar el adicional de mi tarjeta de crédito", agregó el deportista.

CRÍTICA A MELISSA PAREDES

Al respecto, Medina se tomó un tiempo en su programa para cuestionar a Melissa Paredes y reflexionar sobre la educación que "los hombres peruanos" reciben en el hogar.

"¿Dónde está tu gran empoderamiento y que pagabas todo? Yo me sentí mal porque mi marido me paga todo. Dije que empoderada, que independiente. A los hombres peruanos los han educado para que sean los jefes de familia y por más que uno trabaje, ellos se sienten bien costeando los gastos de la casa, sintiéndose que son lo que proveen, si eso les hace sentir bien, no me opongo", mencionó.

Del mismo modo, la periodista criticó que Melissa Paredes haya salido constantemente a declarar ante las cámaras sin tomar el silencio Rodrigo Cuba.

"Él (Rodrigo Cuba) no hablado, no ha dado detalles, no ha querido entrar en conflictos, y entonces ella habla y habla y la gente lo toma como verdad... Hasta la tarjeta de crédito le daba para que ella pueda ahorrar lo que ganaba", opinó Medina.

