Rodrigo Gonzáles y Magaly Medina se reúnen y suben vídeo bailando en Instagram

Gonzáles y Medina subieron un video en Instagram donde se les ve bailando. | Fuente: Instagram

Magaly Medina y Rodrigo Gonzáles se reencontraron y capturaron el momento subiéndolo a la cuenta de Instagram de este último. Ambos, quienes han tenido una estrecha amistad y han trabajado juntos en televisión, subieron un video bailando reggeatón en la casa del también conocido como ‘Peluchín’.

Los amigos, quienes han tenido altas y bajas en su amistad, se han mostrado más unidos que nunca. Ello luego de que Susana Umbert, Tilsa Lozano, Karen Schwarz y Cathy Sáenz lo denunciaran por el supuesto delito de violencia contra la mujer.

En la grabación, se observa a Medina y a Gonzáles bailar al ritmo de ‘Tu sicaria’ muy alegres. Algo muy al estilo del popular ‘Peluchín’.

Niega ataques

La conductora de "MagalyTV, la firme" expresó que su respaldo que le está dando a Gonzáles no es por el motivo de atacar. La conductora de televisión señaló que la productora y las conductoras de "Mujeres al mando" le "hacen mucho daño" a la Ley que ampara a la mujer con una denuncia a 'Peluchín' por haberles puesto apodos y por burlarse de ellas.

"Para la violencia contra la mujer la ley es clarísima, es cárcel inmediata (...) Pero no es para que 'porque no me gusta tu crítica que me haces, te voy a denunciar'. No hagamos mal uso de una Ley que hemos luchado muchísimo por conseguir las mujeres (...) Esto le hace mucho daño a nuestra causa femenina, a nuestra causa de empoderamiento femenino", dijo Magaly Medina.