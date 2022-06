Rodrigo González no estaba en su centro de trabajo ni en su casa cuando iba a ser detenido. | Fuente: Instagram

Efectivos policiales llegaron al centro de trabajo del conductor Rodrigo González, más conocido como ‘Peluchín’, para detenerlo debido a que, según las autoridades, incumplió con la medida de protección contra Cathy Sáenz, Karen Schwarz y Susana Umbert.

Su compañera Gigi Mitre envió un mensaje de apoyo a su amigo quien no estuvo en el canal y contó lo sucedido: “Buenas tardes, esta mañana un contingente de policías fueron a buscar a Rodrigo a su casa y ahora se encuentran en las afueras del canal, estamos en vivo, también ha llegado el abogado Iván Paredes por los casos Susana Umbert y Cathy Sáenz”, dijo Mitre.

Iván Paredes, abogado de Rodrigo González, aseguró que se trata de abuso policial ya que no les entregaron ni una orden ni acta que justifique su detención.

Asimismo, el letrado indicó que fueron ocho efectivos de seguridad los que se aparecieron en la casa y sede de trabajo del conductor para detenerlo por las denuncias de Susana Umbert, Karen Schwarz y Cathy Sáenz.

¿Por qué iban a detener a 'Peluchín'?

En febrero de 2020, Rodrigo González acudió a la comisaría de Monterrico, en Surco, tras la citación policial por las denuncias en su contra presentadas por las exconductoras de “Mujeres al mando”, Karen Schwarz y Cathy Sáenz, y por la gerente de Latina, Susana Umbert.

A su salida, el popular ‘Peluchín’ aseguró que no ha violentado a ninguna de las denunciantes y que, por el contrario, estarían atentando contra su derecho a la libertad de expresión y de opinión que realiza en sus redes sociales.

“Yo solo tengo un Instagram, una plataforma de entretenimiento, y por donde mi gente quiere que la lleve. Si no te gusta, no entras. ¿Dónde está el acoso? Tu tienes que buscarme, seguirme, y convertirte 'rodriguista'”, expresó el conductor en ese entonces.



“No me he sobrepasado (con sus comentarios). Más bien, estoy callándome lo que pienso. Por supuesto que es un ataque a la libertad de expresión (las denuncias). En nuestro país nos encanta la chapa. En ‘El wasap de JB’, por ejemplo, ponen apodos de ‘mudo’, 'caballo loco’, entonces todos deberíamos sentirnos ofendidos. La señora cree que me puede callar, cree que sigue siendo la jefa. No, mi amor, eso no va a pasar”, añadió.

Asimismo, se refirió a sus enfrentamiento con las expresentadoras de “Mujeres al mando”, Karen Schwarz y Cathy Sáenz. “Mosca muerta es una persona que va con una actitud ante la vida, camuflada de lo que realmente es ¿Eso te parece una ofensa? En estos días ha quedado demostrado que la chapa la tiene bien puesta”, dijo Rodrigo González sobre el apodo que le puso a Karen Schwarz.

