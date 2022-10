Rodrigo González, conocido como ‘Peluchín’, fue consultado por su relación con Magaly Medina, con la que durante años mantuvo una amistad conocida por el público. | Fuente: Instagram

Rodrigo González, conocido como ‘Peluchín’, fue consultado por su relación con Magaly Medina, con la que durante años mantuvo una amistad conocida por el público. En entrevista con Regina Alcóver para su programa en radio Felicidad, el conductor de televisión comentó que el vínculo amical con ella terminó.



“A mi parecer, amistarse es porque estás peleado y yo no me he peleado con Magaly, mi amistad con ella se terminó”, dijo.



Agregó que si bien no son amigos, le desea “lo mejor de la vida” y resaltó su trabajo en el periodismo de espectáculos.



“Yo le deseo lo mejor de la vida, me parece una triunfadora, me parece la mejor en lo que hace, la pionera, además, y celebraré cuando en la vida le vaya bien y no me alegraré cuando las cosas le vayan mal, nunca. Pero, hay gente que cumple un determinado rol, en un determinado momento de la vida y luego las personas o evolucionan en diferente dirección o en algunas involuciones”, comenta.



Magaly Medina respaldó a Rodrigo González tras denuncias

Magaly Medina criticó a las conductoras de "Mujeres al mando", Karen Schwarz y Cathy Sáenz, y a la gerenta de producción de Latina, Susana Umbert, por denunciar a Rodrigo González 'Peluchín' de maltrato contra la mujer. Para la presentadora las denunciantes de están "victimizando".

La conductora de televisión señaló que en el Perú hay casos reales de maltrato contra la mujer y ellas no deben tomar personal las críticas que les hacen por su desempeño en la televisión.

"Nuestros líos de televisión no tienen por qué llegar a extremos de agarrar algo que se tipifica como violencia contra la mujer y grupos vulnerables. No confundamos, no nos victimicemos cuando no somos víctimas. No hagan perder el tiempo a la justicia", dijo Magaly Medina.

