Gisela Valcárcel regresó con una nueva temporada de ‘El gran show’, en la que jugó varias respuestas a Magaly Medina. | Fuente: Instagram

Gisela Valcárcel le quiere poner fin a las discusiones con Magaly Medina. Por ese motivo, afirmó que su programa no está para hablar de temas personales, sino para divertir y entretener al público los fines de semana.

Sin embargo, reconoció que, si tuviera la oportunidad de volver a dar su mensaje como lo hizo hace una semana, lo haría.

“Quiero decirles que la vida es una, que este programa se hizo para disfrutarlo, este programa se hizo para unir, este programa no se hizo para discutir temas personales. Esta pista es una pista a la que yo respeto y a la que pido todos respeten”, dijo Gisela Valcárcel.

Asimismo, la conductora de ‘El gran show’, aseguró que no volverá a cometer el error de hablar cosas privadas y solo se divertirá:

“Nos hemos referido a lo que teníamos que referir, lo volvería a hacer 100 veces más porque cuando hay que poner el cuerpo hay que ponerlo, pero eso no significa que este programa esté para poner el cuerpo, este programa está para que usted, sus hijos, su familia, su marido, todos la pasen bien”, sostuvo.

Como se recuerda, Magaly Medina y Gisela Valcárcel se han enfrentado desde hace una semana con dimes y diretes en cada programa.

Gisela Valcárcel y lo que dijo sobre Magaly Medina

En el estreno de la nueva edición de 'El gran show', la conductora Gisela Valcárcel decidió salir en defensa del nuevo jale del programa, Melissa Paredes, frente a las críticas que en su momento recibió de Magaly Medina tras ser captada con el bailarín Anthony Aranda mientras estaba casada con Rodrigo Cuba.

"En su momento yo no fui infiel, alguien fue infiel conmigo, y una persona me dijo estúpida en cámaras. Le dieron la autoridad para insultarme y agredirme, yo era tan joven como Meli que quedé tumbada en la cama y pensé que no me levantaba (...) Quizá no sepas todo el daño que has hecho", manifestó la popular 'Señito'.

Asimismo, Gisela Valcárcel afirmó que Magaly Medina está "haciendo demasiado daño". "Y, sabes, todos van a salir adelante sin ti. Eres tú quien va a pagarla carísimo, eres tú quien no podrá dormir tranquila (...) Lo que le dijiste a Melissa fue exactamente lo que me dijiste a mí, me maltrataste solo por odio", indicó.



Finalmente, la presentadora de "El Gran Show" añadió que si está del lado de Melissa Paredes, es porque "en su momento nadie me dijo qué cosas eran verdad o no". "Alguna vez dijeron que a mí me podía gustarme una mujer, qué payasada, qué payasada. ¿Tú puedes llamarme a mí cantinflas? Tú que has perdido toda autoridad", señaló.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER+ 20 BLONDE... ¿La polémica está justificada?

La polémica se armó con "Blonde", la película sobre Marilyn Monroe que se acaba de estrenar en Netflix. ¿Es misógina cómo dicen? ¿O una historia diferente que la hace atractiva? Lucia Barja y Renato León analizan la película sobre el icono de Hollywood. 7 años de mala suerte si no escuchas este súper episodio.