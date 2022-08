Ruby Palomino se desempeña actualmente como tutora en el programa "La gran estrella". | Fuente: Difusión

La cantante Ruby Palomino confirmó que se encuentra en una relación sentimental. No se trata, sin embargo, de una nueva persona, sino de una expareja, con quien ha retomado el romance para darse así una nueva oportunidad, según reveló en un comunicado.

"Mi corazón está floreciendo, estoy dándome una oportunidad, es un exenamorado, y no me venga con que, 'con el 'ex' no', porque hay muchas cosas positivas", señaló la artista huancaína que ganó "El artista del año" y la segunda temporada 'La Voz Perú'.

Asimismo, señaló que volver con su exenamorado viene marcado por la experiencia de ambos. "Creo que cuando en el camino vuelves a cruzarte con alguien y ambos han ido aprendiendo cosas en el tiempo, entienden realmente de qué va todo", indicó.

En cuanto a si ya está pensando en el matrimonio, Ruby Palomino manifestó: "Quiero vivir todas las experiencias y, si no funciona, pues no funcionó, pero quiero decir: 'Yo lo intenté, lo hice, lo entregué'. La vida está para vivirla, no para ponernos trabas".

Ruby Palomino, tutora en 'La gran estrella'

Actualmente, Ruby Palomino se desempeña como tutora en el programa 'La gran estrella', conducido por Gisela Valcárcel. Otras colegas que también forman parte de este grupo son Michelle Soifer, Yahaira Plasencia y Susan Ochoa.

Acerca de su labor en el 'reality', la cantante aseguró que viene aconsejando a lo miembros de su equipo que sean "camaleónicos". "Y, sobre todo, respetar siempre el escenario, en todo sentido", indicó.

"Por ejemplo, cuando mi padre falleció, al día siguiente, yo tenía que ir a grabar a un estudio, y lo hice. Yo le digo a mi equipo, 'dejen un ratito a la persona y en el escenario fluyan'. Todo lo que yo les aconsejo es lo que he vivido y lo que me ha enseñado y me sigue enseñando la psicología", añadió.

Ruby Palomino, como se recuerda, alcanzó fama luego de ganar la segunda temporada de 'La Voz Perú', en 2014. Desde entonces, ha venido desarrollando una carrera solista en la que ha lanzado éxitos como 'Chola soy', 'Ya no pasa nada', entre otros.

'La gran estrella': jurado y participantes

Tras ocho meses de ausencia, Gisela Valcárcel regresó a la pantalla chica con 'La gran estrella'. El nuevo espacio televisivo de la popular 'Señito' se estrenó el sábado 6 de agosto a través de la señal de América TV. Un lanzamiento que vino acompañado de gran expectativa.

En su primer episodio, la conductora presentó de manera oficial al jurado. El equipo está conformado por cuatro personalidades de la música nacional e internacional: la productora Michelle Alexander, el presentador Adolfo Aguilar, la coreógrafa Morella Petrozzi y el productor musical Sergio George.

Además, cuenta con 12 participantes que competirán con el objetivo de llegar a la gran final. Durante la competencia, cada uno de ellos tendrán como guía a destacados artistas.

