Ruby Palomino se llevó la copa en la última edición de "El artista del año". | Fuente: Instagram / El artista del año

Fue tras entonar la balada "Como yo te amo" de Raphael que la cantante Ruby Palomino consiguió ganar la gran final de "El artista del año", programa de baile y canto cuya última edición se emitió el sábado 18 de diciembre.

Gracias al voto del público, la campeona del 'reality' conducido por Gisela Valcárcel se impuso frente a las competidoras Yahaira Plasencia y Estrella Torres. Un triunfo que, según dijo en diálogo con la prensa, le "parecía imposible".

"Di todo de mí y se lo dejé al destino. Muchísimas gracias a todos los que confían en mí", dijo.

Sobre las dos contrincantes que debió enfrentar en la última fase de "El artista del año", Ruby Palomino tuvo palabras de elogio: "Son lo máximo. Yahaira tiene tanta disciplina en el baile, atreverse a cantar canciones que ella temblaba. Y Estrella, Dios mío, totalmente completa".

"Yo sabía cuáles eran mis debilidades, como el baile. Pero he tenido que caerme muchas veces y estoy muy orgullosa", añadió.

Acompañada de su madre, Ruby Palomino le dedicó su última presentación a su hermano Joel, quien estaba de cumpleaños el mismo sábado y no pudo estar a su lado en ese momento.

Ruby Palomino prepara nuevo álbum

En cuanto a los futuros proyectos que le esperan a Ruby Palomino después de triunfar en "El artista del año", la cantante comentó que se encuentra trabajando un nuevo disco que lanzará en el 2022.

"[Quiero] terminar de producir mi disco, 'Chabuca Rock', que se viene el próximo año, y espero poder traer más triunfos para el país", detalló.

Como se recuerda, Ruby Palomino hizo su aparición en la pantalla chica hace siete años, cuando participó en "La Voz Perú". Natural de Huancayo, la artista es hija de la cantante Gloria Ramos y Polo Palomino, integrante del grupo Dúo Mixto.

Precisamente, la mamá de la rockera huancaína estuvo presente durante su participación en "El artista del año". Junto a ella, cantó "Mi Perú", "Contigo Perú" y "Cóndor pasa" en una presentación que hizo que el jurado las aplauda de pie.

Por eso, luego de verla ganar la final, Ramos le dijo a su hija: "Para mí, es una alegría, mi amor, te has sacado la mugre, eres disciplinada. Disfrútalo, para ti, para mí, para toda tu familia".

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x19 Succession es lo mejor que verás en la televisión hoy en día (y te contamos por qué)

No podíamos dejar pasar más tiempo sin hablar de esta GRAN SERIE. Le metemos 27 minutos SIN SPOILERS (pensando en ti que todavía no la ves para corras a chequearla) y luego vamos con todos los detalles. Son dos temporadas, la tercera se estrenó hace unas semanas, así que si la has disfrutado tanto como nosotros, te engancharás con esta buena conversa.