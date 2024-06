Ruth Karina aclara su situación con Ana Kohler: “No soy una persona rencorosa” [VIDEO]

La cantante Ruth Karina, una de las máximas representantes de la tecnocumbia y de la cumbia amazónica, se refirió a la desavenencia que mantuvo con la también intérprete Ana Kohler que, según recuerda, se inició por un comentario que hizo esta última sobre ella.

“Me incomodó porque se metió con mi trabajo, yo creo que a nadie le gusta que se metan en su trabajo, que diga que yo soy una cantante estancada”, señaló la artista en el programa Así somos.

La intérprete del tema ‘Sangra Caliente’ sostuvo que Ana Kohler la reemplazó cuando abandonó la agrupación Euforia y tras grabar los éxitos que ella dejó, terminó yéndose del país y cuando regresó “comenzó a hablar un poquito de más”.

“Cuando le preguntaron si podía grabar conmigo dijo que ella no graba con cantantes estancada, sino que graba [con artistas] de su nivel y más arriba. Me incomodé un poco porque yo no me meto con el trabajo de nadie, respeto el trabajo de todos, respetos guardan respetos entre colegas”, manifestó.

A ello, agregó que “para pelearse se necesitan dos, entonces mejor me doy la vuelta, nunca ha sido mi estilo pelearme con nadie”.

“No soy una persona rencorosa”

Ruth Karina sostuvo que después de ese episodio se encontró con Ana Kohler en un aniversario de la Chola Chabuca y tuvieron un trato cordial al punto de compartir camerino e incluso cantaron juntas.

“Yo no soy una persona rencorosa nunca lo fui, pero siempre digo al César lo que es del César, hablamos siempre con la verdad, todo con respeto como tiene que ser”, indicó.

Por tal motivo, la cantante de ‘Sigue mi ritmo’ aseguró que no descarta reunirse con Ana Kohler para de pronto, quien sabe, realizar algunas presentaciones juntas dado que ya pasaron algunos años de esta discrepancia.