Christian Thorsen: "Ganarle a una enfermedad cuando ya te han declarado la muerte es emocionante" [VIDEO]

"La vida es un regalo, único e imperdible", así describe Christian Thorsen su lucha contra el cáncer, enfermedad que le fue diagnosticada a mediados de 2022. "Empecé a buscar soluciones, el primer oncólogo que me vio me dijo que tenía que tomar unas pastillas, hacerme la quimio y que tenía entre 12 y 36 meses de vida", dijo en ese entonces.

Han pasado dos años desde ese diagnóstico, pero el actor asegura que su bienestar ha mejorado significativamente. El intérprete estuvo recientemente en el programa Así somos de RPP, donde además de compartir detalles sobre su batalla contra el cáncer, también habló de sus inicios en la televisión y de su abrupta salida de la exitosa serie Al fondo hay sitio.

¿Cómo reaccionó Christian Thorsen a su diagnóstico de cáncer?

Con una serenidad admirable, Christian Thorsen recordó cómo se sintió después de recibir su diagnóstico de cáncer, aunque al inicio le resultó muy difícil afrontarlo, poco a poco lo tomó como "un regalo".

"A mí me pasó algo muy extraño cuando salí de la clínica. Me paré y dije: 'este es un regalo'. No tenía noción de lo que estaba diciendo, pero después me di cuenta de que sí lo era. Ha sido un regalo porque la sensación de vida que yo tengo ahorita es muy bonita, todo lo que siento que viene también es muy bonito, mi proyección de vida también es bonita, todo es positivo. Ganarle a una enfermedad cuando ya te han declarado la muerte es tremendamente emocionante", comentó.

El actor también habló sobre los cambios en su estilo de vida, especialmente en su alimentación.

"Ya la había cambiado (antes del diagnóstico). Reforcé mi alimentación, me he metido más en lo verde, en lo alcalino, en el ajo, en la cebolla, el apio y la palta; son alimentos muy saludables para el tema del cáncer", dijo.

Christian Thorsen y sus inicios en la televisión con Gisela Valcárcel

Christian Thorsen también recordó sus primeros pasos en la televisión peruana. Todo llegó de pronto y nunca imaginó que su debut en las pantallas sería con Gisela Valcárcel en el recordado espacio Gisela en América, allá por 1994.

"Fue un trampolín extraordinario. Gisela es muy querida y en esa época creo que más". Sin haber hecho casting, ingresó al programa por una casualidad que terminó marcando su trayectoria: "Yo fui al canal a hacerle un favor a unos amigos... Christian Andrade, el productor de Gisela en América, quería hablar conmigo. Me dijo: 'Si eres bueno y te gusta, te quedas. Si eres malo y no te gusta, te vas', así me convenció".

Christian Thorsen y su abrupta salida de Al fondo hay sitio

Christian Thorsen expresó su descontento sobre cómo se manejó su salida de Al fondo hay sitio. El actor dijo que la forma en que se le informó el fin de su participación en la serie pudo haber sido más cuidadosa.

"Me quedé con un sinsabor de cómo se dieron las cosas cuando salí". Aunque no sigue mucho la serie actualmente, mantiene un cariño especial por el equipo con el que trabajó: "Tengo gente muy querida allá, los camarógrafos, los luminotécnicos y de maquillaje; ese cariño extraño mucho".

Pese a las circunstancias, Thorsen manifestó su disposición a regresar a la producción nacional, aunque con condiciones específicas que deberían ser aceptadas.

"Creo que pondría muchas condiciones y no estoy seguro de que las acepten... "Sí (me gustaría regresar), yo pasé un muy buen momento ahí, lo disfruté muchísimo, la pasaba muy bien. A veces veo los capítulos anteriores porque los disfruto, creo que hemos hecho cosas muy bonitas. Siempre la pasé bien, siempre fue muy bonito estar ahí, pero uno no debe estar donde no quieren que esté", señaló en otra entrevista.

Christian Thorsen quiere volver a enamorarse

La experiencia de enfrentar el cáncer también ha cambiado la perspectiva de Christian Thorsen sobre el amor y las relaciones. Aunque su matrimonio duró solo un par de años, el actor aseguró que está decidido volver a enamorarse.

"No es que no me gustó el matrimonio, pero fue complicado para mí, el compromiso en medio complicado. Tengo muchas ganas de enamorarme, de estar con alguien, de viajar por el mundo, de llevarnos lindo y de disfrutarlo. Quiero enamorarme", resaltó.

Christian Thorsen regresa al teatro con El principito, el musical

Christian Thorsen anunció su regreso a la actuación teatral en la obra El principito, el musical, donde comparte roles con Sandra Muente, Arianna Fernández, Sebastián Ramos, entre otros.

Después de un largo periodo sin estar en los escenarios, el actor expresó su emoción por esta oportunidad y su compromiso por ofrecer una buena interpretación.

"Es un espectáculo imperdible, la dirige K'intu Galiano y Denisse Dibós, estamos en el Teatro Segura", concluyó.







