Samahara Lobatón reveló a quiénes les contó primero que estaba embarazada | Fuente: Instagram

Samahara Lobatón, hija de la empresaria Melissa Klug y el exfutbolista Abel Lobatón, sorprendió a sus seguidores al anunciar que espera a su primer bebé.

Vía Instagram, la joven contó cómo dio la buena nueva a su familia, entre ellos sus hermanas, padres y abuelas. “A las primeras que avisé fueron a mis hermanas (Gianella Marquina y Melissa Lobatón) y a una tía que le tengo mucha confianza", indicó.

"Después de ellas tres, empezamos a pasar la noticia, hasta que tuve que hablar con mi mamá y con mi papá”, señaló Samahara, quien confesó que tenía temor a hablar con Melissa Klug y Abel Lobatón, aunque aseguro que su progenitor lo tomó bien.

“Obviamente no esperaba que tuvieran la mejor reacción del mundo, pero como ya lo dije anteriormente, yo vivo sola hace un año y me mantengo sola, no esperaba que me gritaran o algo así. Mi papá lo tomó bien, pero esperaba que me gritara, aunque nunca ha sido así”, detalló.

Tras ello, Samahara Lobatón explicó por qué anteriormente había negado que estaba embarazada. "Nos faltaban decirle la noticia a dos personas: mi bisabuela y la abuela de Youna. Y es cuando sale el rumor", manifestó.

"No lo hice por negar a mi hijo, para nada, era lo que menos quería. Lo que no quería era que se enteraran de esa forma. Entonces ese día agarré y llamé a mi bisabuela y le dije que estaba embarazada, se puso feliz. Las dos lo tomaron de la mejor manera”, afirmó la exchica reality.

En ese sentido, la hija de Melissa Klug expresó su felicidad por la llegada de su bebé y agradeció las muestras de cariño de sus seguidores. Asimismo, precisó que el nacimiento está programado para noviembre.

"Fue mágico, estoy feliz, ya es una noticia que saben todos. Muchas gracias por todos sus mensajes, no esperé recibir tantos lindos mensajes”, dijo. “Ya estamos más conscientes de lo que se nos viene. Está programada para noviembre, para la primera semana de noviembre”, agregó Samahara Lobatón.