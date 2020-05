La hija de Melissa Klug anunció su primer embarazo. | Fuente: Instagram

Tras negarlo por varias semanas, la hija mayor de Abel Lobatón y Melissa Klug, Samahara Lobatón, confirmó que se encuentra en la dulce espera y expresó su felicidad.

"Y un ser maravilloso viene camino al mundo, me siento llena de emociones", escribió en una publicación de Instagram, que acompañó junto con la primera ecografía de su bebé.

Samahara Lobatón manifestó que es consciente de la responsabilidad que conlleva tener un hijo. "Me toca una gran responsabilidad, velar por ti, y porque todo a nuestro alrededor esté súper bien. Dios es perfecto al tomar sus decisiones y hoy lo tengo claro", sostuvo.

Asimismo, la hija de la empresaria Melissa Klug contó que ya tiene más de 3 meses de gestación y que su estado es saludable. "No hay porque esconderlo más, es una bendición, hoy, con casi 17 semanas, estoy feliz, con una vidita que crece súper sana y fuerte en mí", acotó.

No obstante, Lobatón Klug reconoció que es joven, pues apenas cumplió 18 años, por lo que indicó que hará oídos sordos a las críticas y se enfocará en ser feliz junto a su nueva familia.

"Ya sé soy súper joven, me falta mucho por vivir, no sé lo que me espera, pero saben algo, para todos los que van a querer mandar su mala vibra, lo viviré con bebé (porque recién sabré el sexo) seré feliz con bebé y seré la mejor mamá que pueda ser. Tus papitos te esperamos con todo e amor de este mundo para ser felices", recalcó.

Como se sabe, a inicios del año, se conoció que Samahara Lobatón se fue de la casa de su padre para iniciar convivencia con su novio 'Youna'. Además, días atrás, Melissa Klug enfatizó que siempre estará para apoyar a su hija.