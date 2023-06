¿Se viene el sexto hijo?: Melissa Klug estaría embarazada de Jesús Barco, según Magaly Medina

Magaly Medina dio a conocer que Melissa Klug estaría esperando su sexto hijo, fruto de su relación con el futbolista Jesús Barco. Durante la emisión de su programa del último miércoles, la conductora precisó que 'La Blanca de Chucuito' tendría 11 semanas de embarazo.

"Después de haber expresado públicamente sus ganas de volver a ser mamá, sobre todo cuando nació su nieta, Melissa Klug está embarazada, tiene 11 semanas de embarazo. Esta es investigación de nosotros", mencionó la presentadora de ATV.

La pareja ha mantenido un romance de más de tres años y estaría esperando el momento indicado para hacer público el anuncio. En entrevistas recientes, Klug dijo que no descartaba la posibilidad de formar su familia junto a su novio, pero todo era cuestión de tiempo.

"Sí, me gustaría tener otro hijo. Mi nieta, Xianna, ha despertado ese deseo en mí. No lo descarto. Ya el tiempo lo dirá", comentó a Trome.

Además, hace unos meses reveló que había decidido congelar sus óvulos con la esperanza de convertirse en madre muy pronto.

"Yo sí deseo ser mamá, pero no es que ahorita lo esté planificando. Lo que hice es criopreservar mis óvulos, que estén congelados para que cuando yo desee ser mamita, haga el procedimiento. No es que sea ahorita, es porque las mujeres vamos contra el reloj", mencionó en América Espectáculos.

Defiende su deseo de ser madre por sexta vez

Melissa Klug respondió a sus detractores y defendió su deseo de tener su sexto hijo con Jesús Barco, su actual pareja. La empresaria fue enfática al responder que nadie está obligado a ayudarla a criar a sus hijos, por lo que nada ni nadie la hará cambiar de opinión.

"Es mi cuerpo, es mi decisión y yo lo voy a criar. ¿acaso me van a ayudar con la leche y los pañales?", cuestionó Melissa Klug.

En cuanto a los planes de boda, 'La Blanca de Chucuito' había adelantado algunos detalles sobre su soñada ceremonia.

"No seré la novia eterna, pero voy a tomarme mi tiempo para tener todo, no es fácil, no es que diga mañana me quiero casar, se tiene que ver la locación, la comida, el traje y mi familia es muy grande. Siempre he deseado casarme en el Caribe. Quiero una boda íntima, que estén los justos y necesarios", agregó.