"Ya casi va medio año de relación": Magaly Medina revela la identidad del nuevo galán de Alondra García Miró

Luego de ponerle fin a su relación con el futbolista Paolo Guerrero, la modelo Alondra García Miró ha decidido voltear la página y empezar un nuevo capítulo en su vida sentimental. Así lo confirmó Magaly Medina tras revelar la identidad del hombre que robó el corazón de la ojiverde.

Se trata de Francisco Alister Moreno, un economista estadounidense de padres españoles que fue expresidente del Banco Santander en Nueva York. Actualmente radica en España y se dedica al negocio inmobiliario.

Los rumores de su romance comenzaron en diciembre pasado, cuando Magaly TV, la firme mostró un video en el que Francisco aparece abrazando a la exchica reality. Aunque la pareja no se ha pronunciado al respecto, Medina señaló que la relación se mantiene con mucha discreción.

"Ahora se entiende porque ella pasa más tiempo en Europa que en Perú, viviendo su relación en allá. Nosotros los ampayamos en diciembre, ya casi va medio año de relación", precisó la conductora de ATV.

"Todo el mundo pensaba que (Francisco Alister) era un paño de lágrimas para Alondra luego de su ruptura con Paolo Guerrero. Ya era hora de que ella encontrara a alguien que la ilusionara", opinó 'La Urraca'.

Doña 'Peta' quería que Paolo Guerrero se case con Alondra

Doña 'Peta' habló del cariño que siente por Alondra García Miró, expareja de su hijo Paolo Guerrero. Pese al fin del romance, la madre del 'Depredador' reveló que aún mantiene contacto con la modelo, incluso se mostró visiblemente conmovida al admitir que quería verlos casados.

"Nos llamamos, porque ella me quiere mucho. Yo la quiero bastante, ella se ganó mi cariño. Ha sido una buena mujer, pero puedo quererla yo, pero... eso es ya de ambos", indicó visiblemente emocionada.

También dijo que el motivo de su ruptura es un tema de ellos, pero eso no implica que la modelo tenga que alejarse de ella. "Tú rompes con el hombre, no con la familia, porque la familia no te ha hecho nada", explicó.

Doña 'Peta' aseguró que seguirá comunicándose con la expareja del futbolista, no solo por el gran cariño que le tiene, sino porque ella no le ha hecho nada malo.

"Sí (seguiremos en contacto) ¿Qué cosa me ha hecho a mí? Esos son problemas de ellos, cosas que yo no hablo. Ella es una buena chica, una buena chica", resaltó en la entrevista.

Consultada sobre si le hubiera gustado que Alondra García Miró llegue al altar con Paolo Guerrero, doña 'Peta' se sinceró: "Sí, eso era, pero no se pudo pues".